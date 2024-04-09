Tatil hazırlıkları için düğmeye basıldı. Cildimiz her mevsim koşullara göre etki bırakıyor. Sıcak hava, güneş ışınları, havuz, deniz gibi etkenlerle cilt yıpranıyor. Bu nedenle yaz aylarında cilt bakımı ihmal edilmemesi gerekiyor.
Yazar, Zeynep Çelebioğlu Beauty kurucusu Zeynep Çelebioğlu, yağlı, kuru ciltlere bakım önerileri hakkında önemli ipuçları verdi.
Çelebioğlu, "Sıcak hava ve terleme nedeniyle cilt daha fazla yağlanabilir. Bu nedenle, yaz aylarında düzenli olarak yüzünüzü temizleyin. Hafif temizleyiciler kullanın ve cildinizi tahriş etmeden nazikçe temizleyin. Ayrıca, gözenekleri tıkayan makyaj ürünleri yerine hafif ve yağsız ürünleri tercih edin." uyarısında bulundu.
Sıcak hava ve güneşli günlerde cilt daha fazla nem kaybeder ifadelerini kullanan Çelebioğlu; "Bu nedenle, yaz aylarında nemlendirme rutininizi ihmal etmeyin. Hafif, su bazlı nemlendiriciler kullanın ve düzenli olarak cildinizi nemlendirin." dedi.
Son Dakika › Advertorial Bülten › Yaz Aylarında Cilt Bakımı İçin Uzman Önerileri: 'Güneş Işınları Kabusunuz Olmasın!' - Son Dakika
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