Yaz aylarında cilt hastalıkları artıyor - Son Dakika

Yaz aylarında cilt hastalıkları artıyor

Medicana Avcılar Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Behram Danış, yaz aylarında cilt hastalıklarında artış görüldüğünü belirterek, "Sıcaklık, terleme, güneş ışınlarına fazla maruz kalma gibi etkenler, cilt hastalıklarının artışına neden oluyor.

Medicana Avcılar Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Behram Danış, yaz aylarında cilt hastalıklarında artış görüldüğünü belirterek, "Sıcaklık, terleme, güneş ışınlarına fazla maruz kalma gibi etkenler, cilt hastalıklarının artışına neden oluyor. Sıcakların artmasıyla beraber deniz ve havuz sezonunun açılması da cilt yanıklarını ve mantar hastalıklarını beraberinde getirebiliyor." ifadelerini kullandı.

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Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, cilt hastalıkları deride istenmeyen görüntülere, kaşıntıya, bazen ağrıya, yanmaya neden olabiliyor ve bu durum cilt hastalığı geçiren kişinin hayatını olumsuz etkileyebiliyor. Genellikle mikroorganizmalardan ya da alerjik etkenlerden kaynaklanan cilt hastalıkları, vücutta bulunan başka hastalıklara da işaret edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Behram Danış, yaz aylarında cilt hastalıklarında artış görüldüğünü belirterek, "Sıcaklık, terleme, güneş ışınlarına fazla maruz kalma gibi etkenler, cilt hastalıklarının artışına neden oluyor. Sıcakların artmasıyla beraber deniz ve havuz sezonunun açılması da cilt yanıklarını ve mantar hastalıklarını beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla yaz aylarında cilt sağlığına dikkat etmek daha büyük önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Danış, şunları kaydetti:

"Cilt kuruluğu genellikle yaz aylarında görülen kaşıntı, kızarıklık, döküntü durumlarına neden olan ve çoğunlukla ciddi olmamasına rağmen kişiye rahatsızlık veren bir cilt rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlığı iyileştirmek için veya oluşmasını önlemek için sürekli nemlendirici kullanılması öneriliyor. Buna ek olarak sert veya kurutan sabunlardan kaçınmak da alınması gereken önlemler arasında yer alıyor. Denize veya havuza girdikten sonra tuzlu suyun cilt üzerinde kalarak kuruması cilt kuruluğuna yol açan önemli etkenlerden biri. Yaz aylarında denizden veya havuzdan çıktıktan sonra duş almaya özen göstermek gerekiyor. Aynı zamanda yazın maruz kalınan güneş ışınlarının da ciltte kurutucu etkiye sahip. Bundan korunabilmek için güneş kremleri kullanmak gerekiyor. Güneş kreminin güneşe çıkmadan yarım saat kadar önce uygulanması ve belirli saat aralıklarında bu uygulamanın yenilenmesi önem taşıyor. Ayrıca yaz aylarında su tüketiminin artırılması da cilt kuruluğuna karşı alınabilecek önlemler arasında yer alıyor. Ciddi olarak görülen cilt kuruluğu problemlerinde bir dermatoloğa başvurulması gerekiyor."

"Ciltte yanıklar oluşabiliyor"

Danış, güneş yanıkları, cildin güneş ışınlarına yani ultraviyole (UV) ışınlara cildin uzun süre maruz kalması sonucu ortaya çıkan bir çeşit cilt rahatsızlığı olduğunu belirterek, "Özellikle yaz aylarında insanların deniz, havuz benzeri yerlerde uzun süre güneş altında vakit geçirmesi sonucu ciltte yanıklar oluşabiliyor. Işınlara uzun süre maruz kalma sonucu ciltte oluşan hasarın ilk belirtisi, cilt kızarıklığı olarak görülüyor. Yanığın derecesine bağlı olmakla beraber ciltte gerginlik, su toplama, ağrı, kabuklanma gibi belirtiler de görülebiliyor. Özellikle açık tenli insanların güneş yanıklarından korunmak için güneş altında uzun süre vakit geçirmemesi, gerekli durumlarda güneş kremi kullanması öneriliyor .Uzun süreli olarak ve tekrarlayan şekilde güneşe maruz kalma durumunda, özellikle el üstü ve yüz gibi sürekli açıkta kalan bölgelerde görülen kalıcı kahverengi renkli lekeler, güneş lekesi olarak biliniyor. Özellikle açık tenli insanlarda görülen güneş lekesi oluşumundan korunmak için de güneşten kaçınmak ve gerekli durumlarda uygun bir güneş kremi kullanmak gerekiyor." bilgisini paylaştı.

Güneş alerjisi sıklıkla yaz aylarında görülen bir alerji çeşidi olarak bilindiğini kaydeden Danış, şu ifadeleri kullandı:

"Güneş alerjisinden korunmak için yüksek faktörlü ve cilde uygun bir güneş koruyucu kullanmak gerekiyor. Güneş özellikle yaz aylarında sadece güneş altındayken değil gölge olan yerlerde de cildimizi etkileyebiliyor. Bu yüzden güneş kreminin sürekli kullanılması ve düzenli olarak yenilenmesi özellikle alerji problemleri yaşayanlar için etkili bir önlem. Özellikle bebeklerde ve çocuklarda görülen isilik, yaz aylarında sıcaklık ve nem oranının artmasıyla birlikte yetişkinlerde de görülebiliyor. Diz arkaları, kollar ve karın gibi katlanan derilerin bulunduğu bölgelerde sıklıkla görülen isilik, cilt yüzeyindeki derinin hava almasını sağlayan gözeneklerin tıkanması sonucu meydana geliyor. Yazın makyaj nedeniyle gözeneklerin tıkanması da isilik oluşumunu tetikliyor. Pamuklu tekstil ürünlerinin kullanılması, isiliğin azalmasında rol oynuyor."

Bulaşıcılık riski bulunan mantar enfeksiyonlarına dikkat edilmeli

Dermatoloji Uzmanı Danış, ciltte özellikle yaz aylarında meydana gelen mantar enfeksiyonları "dermatofit" denilen mantarlardan dolayı oluşan yüzeysel enfeksiyon olduğu ifade ederek, sıklıkla ayaklarda ve ayak tırnaklarında görülmekle birlikte kasıklarda, göğüs ve omuzlarda, ellerde, saçlı deride ve vücudun çeşitli bölgelerinde de görülebildiğine işaret etti.

Danış, "Terleme, sıcak, nemli ortamlar mantar enfeksiyonlarının görülme sıklığını arttıran etkenler. Mantar enfeksiyonları bulaşıcı olduğu için yaz aylarında temizliğinden emin olunan havuzları kullanmak, havuz kenarında çıplak ayakla dolaşmamak, hava geçiren ayakkabılar kullanmak, bikini veya mayoların ıslandıktan sonra kurusuyla değiştirilmesi alınabilecek önlemler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında cilde uygun güneş kremlerinin gün içinde tekrarlanarak kullanılmasını tavsiye eden Danış, güneşe direkt maruz kaldığımız yaz aylarında çeşitli önlemlerle cilt problemlerinin önüne geçilebileceğini belirtti.

Avcılar, Behram, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:47 Kaynak: AA

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