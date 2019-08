Yaz aylarında gebelikte dikkat edilmesi gereken noktalar

Her yaştan bireyi etkileyen yaz ayları, sıcaklıkların ve nem oranının yüksekliği nedeniyle anne adaylarını da zorluyor. DoktorTakvimi doktorlarından Op. Dr. Barış Çoban, bebeğini beklerken her anın tadını çıkarmayı hak eden hamilelerin beslenmelerine dikkat ettikleri takdirde sıcak yaz günlerini daha kolay atlatabileceklerini söylüyor. Su kaybı artığı için su tüketiminin de artırılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Barış Çoban, "Anne adayları vücutlarının susuz kalmaması, ayrıca bebeklerinin de rahat edebilmesi için günlük olarak ortalama 2 -2,5 litre su içmeli" diyor. Çoban, hamilelere önerilerini şöyle sıralıyor:

BULANTINIZ VARSA AZ TUZLU AYRAN İÇİN

Eğer çalışıyorsanız ve yoğun iş temposu sebebiyle su içmeyi unutuyorsanız, masanızda mutlaka su şişesi bulundurmalısınız. Hamileliğinizin ilk aylarında iseniz ve azda olsa bulantınız varsa az tuzlu ayran, vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için mükemmel bir gıdadır. Sıcaklıkların yüksek olması sebebiyle vücutta hararet yaşanabilir. Bu durumu baskılamak için, içinde şeker ilavesi olan meyve sularını tüketmekten kaçınmalısınız. Bu gibi şeker katkılı olan besinler, hızlı bir şekilde ve gereksiz yere kilo almanıza ve kan şekeri dengenizi de bozarak daha sık acıkmanıza neden olur.

ARA ÖĞÜNLERİ ES GEÇMEYİN

Çalışan anne adayları, öğle ve akşam yemeği saatleri arası mutlaka ara öğün yapmalıdır. Öğle yemeğinden 2 – 3 saat kadar sonra yağsız bir tost ya da sandviç, kuru meyve, kuruyemiş ya da bir kutu süt tüketebilirsiniz.Ara öğünün nedeni vücudu enerjisiz bırakmamak ya da yaşanması muhtemel olan bir tatlı krizinin önüne geçmektir.

Omega-3 vitamini açısından zengin olan gıdalar, anne adayları için ara öğünlerin olmazsa olmazı olmalıdır. Ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler Omega-3 vitamini açısından oldukça zengin besinlerdir. Özellikle yeteri kadar balık tüketemeyen ya da balık yemekten pek hoşlanmayan anne adayları, bu tarz kuruyemişleri ara öğünlerinde mutlaka tüketmelidir.

GÜNLÜK 2 PORSİYON SÜT ÜRÜNÜ TÜKETİN

Süt ve süt türevi bütün besinler, anne adaylarının günlük olarak tüketmesi gereken gıdalar arasında yer alır. Günde 2 bardak süt, ayran ya da yoğurt tüketimi, tüm anne adayları için çok önemlidir. Hamilelikte ilk üç ayın tamamlanmasının ardından anne adayının ihtiyaç duyacağı kalsiyum miktarı da artacaktır. Bu nedenle üçüncü ayın tamamlanmasından sonra süt ürünlerinin 3 bardak tüketilmesi gerekir. Eğer sütü sevmiyor ya da içmekte zorlanıyorsanız ayran, meyveli yoğurt ya da sütlü tatlı tüketebilirsiniz.

MEYVEYİ İHMAL ETMEYİN

Hamilelerin günlük olarak 2-3 porsiyon meyve tüketmesi annenin sağlığı için olduğu kadar, bebeğinin sağlığı içinde gereklidir. Meyvelerden maksimum oranda faydalanmak için meyvelerin çeşitlendirilerek tüketilmesi çok akıllıca olacaktır. Böylece hem sofralarınız renklenmiş hem de sağlığınız için çeşitli vitaminleri bünyenize katmış olursunuz. Hamilelikte C vitamini çok önemlidir. Ayrıca terleme yoluyla kaybedilen potasyumun karşılanması içinde C vitamini önemli bir destekçidir. Bu nedenle C vitamini açısından zengin meyveleri tüketmeyi tercih edin.

ETLERİNİZ MUTLAKA İYİ PİŞMİŞ OLMALI

Anne adayları için hamilelik boyunca çiğ et ve çiğ et içeren ürünlerin tümü yasaktır. Bu yüzden özellikle çalışma ortamına sipariş edilen her türlü et, balık yada tavuk ürünlerinin iyice pişmiş olmasına dikkat edilmelidir.