Yaz aylarında hem rahat hem şık olmak mümkün - Son Dakika

YAZ aylarında hem şık hem de mevsime uygun rahat giyinmek isteyen erkekler için keten gömlekler ile esnek dokusuyla kırışmayan gofre gömlekler önemli yer tutuyor.

Hem davetler hem de ofis ortamında kullanılabilecek serileri olduğunu belirten Altınyıldız markası, Altınyıldız Classics ile iş hayatında stillerini yansıtmak isteyen erkekler için alternatif sunuyor.

Altınyıldız Classics keten gömlekler, incecik kumaşları ile verdiği serinlik hissi sayesinde sıcak günlerde kurtarıcı olurken casual erkek gömlek modelleri arasında yerini alan hakim yaka Altınyıldız Classics gömlekler, günlük yaşamda ya da takım elbise zorunluluğu bulunmayan ortamlarda erkeklerin tercih edebileceği gömlek tipi olarak öne çıkıyor.

Rahat bir stilin anahtarı gofre gömlekler ise kırışmayan esnek dokusu ile erkeklerin rahatlığına yardımcı oluyor.

- İstanbul