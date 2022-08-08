Klimanın yol açtığı 'lejyoner hastalığı'na dikkat - Son Dakika
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Klimanın yol açtığı 'lejyoner hastalığı'na dikkat

08.08.2022 17:13
Klimanın yol açtığı 'lejyoner hastalığı'na dikkat

Yaz aylarında klima kullanımının bazı hastalıklara neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Adem Dirican, "Sıcak havalarda mekanın ısı ve nemini düşürerek konforlu bir ortam oluşturmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların da kaynağı olabilir.

Yaz aylarında klima kullanımının bazı hastalıklara neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Adem Dirican, "Sıcak havalarda mekanın ısı ve nemini düşürerek konforlu bir ortam oluşturmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların da kaynağı olabilir. Klima yoluyla bulaşan ve klima hastalığı olarak bilinen 'lejyoner hastalığı', zatürre gibi ciddi solunum yolu sorunlarına yol açabilir" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Adem Dirican, klima hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Dr. Adem Dirican, "Sıcak havalarda mekanın ısı ve nemini düşürerek konforlu bir ortam oluşturmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların da kaynağı olabilir. Klima yoluyla bulaşan ve klima hastalığı olarak bilinen "lejyoner hastalığı", zatürre gibi ciddi solunum yolu sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.

ÖKSÜRÜK KRİZLERİNE VE NEFES DARLIĞINA YOL AÇABİLİR

Klimaların temizliğinin yapılması gerektiğinden bahseden Uzm. Adem Dirican, şu bilgileri paylaştı:

"Ortamlarda bulunan klimaların eğer hijyeni ve temizliği iyi yapılmazsa, 'lejyonella' adı verilen bir bakteri üremektedir. Akarsu, nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda ya da klimalarda üreyen bu bakteriler, klimaların hava kanallarından damlacık yoluyla ortama yayılarak veya mikroplu suların yutulması ile insana bulaşır. Yavaş çoğalan ve zayıf yapılı bir mikrop olduğundan insandan insana bulaşmaz ve salgın yapmaz. Ancak ortak maruziyetten dolayı birden fazla kişide aynı anda hastalık ortaya çıkabilir. Hastalık, vücut direnci düşük veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde alt solunum yollarında enfeksiyona yol açar. Öksürük krizleri, göğüs ve sırt ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri başlar. Bunun iyileşmesi haftalar sürebilir. Hatta bazen ağırlaşarak yoğun bakımlık yapabilir."

GRİBAL ENFEKSİYON BELİRTİLERİ GÖRÜLEBİLİR

Klima hastalığının genellikle ani başlayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi gribal enfeksiyon şeklinde başladığını ifade eden Uzm. Dr. Adem Dirican, "Bunları ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, solunum sıkıntısı, kas ve eklem ağrıları gibi semptomların takip eder. Bazen vücudun birçok sistemini etkileyip bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı gibi belirtilere yol açar" şeklinde konuştu.

TANIYA YÖNELİK TESTLER İSTENMEZSE GÖZDEN KAÇABİLİR

Hastanın şikayetlerinin, muayene ve radyolojik bulgularının çoğunlukla hastalık tanısında yeterli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Adem Dirican, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Covid-19 pandemisi döneminde klima hastalığı ve tanıya yönelik testler istenmezse gözden kaçabilir. Bu durumda hastalık daha da ağırlaşabilir. Yapısı zayıf mikroplar kolay kolay hastalık oluşturmaz. Ancak hastalık yaptıklarında tedavisi zordur. Çünkü çoğalmaları yavaş olduğundan antibiyotiklerin etkisi daha azdır. Uygun antibiyotiklere erken zamanda başlanması önemlidir. Çünkü hastalık uzadıkça akciğerlere inme ihtimali artar."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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