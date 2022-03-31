Yaz aylarında kombi bakımına dikkat - Son Dakika
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Yaz aylarında kombi bakımına dikkat

31.03.2022 13:57
Yaz aylarında kombi bakımına dikkat

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, yaz aylarında kombilerin hafif bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğini söyleyerek, "Kombi ve kazan bakımlarını yetkili firmalar yapmalı" dedi.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, yaz aylarında kombilerin hafif bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğini söyleyerek, "Kombi ve kazan bakımlarını yetkili firmalar yapmalı" dedi.

Kombilerin bakımların ardından yazlık ayarına alınıp çalıştırılmasının daha sağlıklı olacağını söyleyen Süleyman Varol, "Kazan kombi gibi gaz yakıcı cihazların mutlaka periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekiyor. Asansörlerde söylediğimiz gibi kombi ve kazanlarda da bakım yapacak firmaların mutlaka yetkili firma olması gerekiyor. Yaz aylarına doğru girerken çok fazla bir bakımı olmasa da filtre ve baca temizliğinin mutlaka yapılması gerekiyor. Yaz ayları için çok basit bir bakım yöntemi var. Bu bakımların da yaza girerken yapılması iyi olur. Ayrıca yaza girerken kombilerin yaz ayarına getirilmesi gerekiyor. Sadece kullanım suyu sıcaklığına ayarlayacak şekilde kullanırsak, kombiler daha verimli çalışır" dedi.

Varol, oda olarak yardıma ihtiyacı olan bütün vatandaşlara kapılarının açık olduğunu söyleyerek, "Makine Mühendisleri Odası, vatandaşlara her türlü teknik konuda destek vermeye açıktır. Vatandaşlarımız gerek asansör gerek kombi konusunda öğrenmesi gereken her türlü teknik konuyu teknik birimlerdeki arkadaşlarımızdan öğrenebilirler. Her türlü konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya hazırız. Kapımız bilgi edinmek isteyen bütün vatandaşlarımıza açık" ifadelerini kullandı.

(Eren Kan-İHA)

Yaz aylarında kombi bakımına dikkat
Yaz aylarında kombi bakımına dikkat

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Kaynak: İHA

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