Üye Girişi
Yaz aylarında su alımına dikkat - Son Dakika

Yaz aylarında su alımına dikkat

29.07.2021 20:04

Yaz aylarında su alımına dikkat Diyetisyen Rabia Özaslan: " Kahve, çay, kolalı içecekler su kaybını artırır" Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Rabia Özaslan, hava sıcaklıklarının artışı nedeniyle su ihtiyacının da artığına dikkat çekerek, "Günde 2,5-3 litre kadar su...

Yaz aylarında su alımına dikkat

Diyetisyen Rabia Özaslan:

" Kahve, çay, kolalı içecekler su kaybını artırır"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Rabia Özaslan, hava sıcaklıklarının artışı nedeniyle su ihtiyacının da artığına dikkat çekerek, "Günde 2,5-3 litre kadar su içmek gerekiyor. Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı" dedi.

Yaz aylarında insanların sıcak havadan dolayı terleyerek çok fazla sıvı kaybettiklerini hatırlatan Özaslan, kaybedilen bu sıvının yerine su ile konulması gerektiğini kaydetti. Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Rabia Özaslan, "Yüksek sıcaklık nedeniyle vücudumuz su kaybediyor. Terleme, aslında sağlıklı bir tepkidir. İnsan vücudunun dış ortamdaki sıcaklıkla, vücudun sıcaklığını dengelemeye çalıştığının göstergesidir. Dolayısıyla yazın sıcak havalarda terleme oranımız artıyor. Terleme aynı zamanda vücudun daha çok suya ihtiyacı olduğunun da göstergesi. Bu nedenle günde ortalama 2,5-3 litre su içmemiz gerekiyor. Aksi durumda vücut kendini korumak için temin etmeye çalışıyor. Özellikle kemik arasındaki suları tekrar geri emerek kan dolaşımına sokuyor. Ayrıca diğer organlarımızdaki özellikle sinir kanalımızdaki sıvıyı geri emerek, kana karışmasını sağlayarak kanın akışkanlığını sağlıyor. Ama organlara yeterli su gitmemesi; kabızlık, menüsküs gibi sorunların oluşmasına zemin hazırlıyor. Yani yetersiz su alımı, başka hastalıklara zemin hazırlıyor" dedi.

"Kızartmalardan uzak durun"

Yaz aylarında çok yağlı yiyecekler tüketilmesi sonucunda metabolizmada bozulmalar meydana gelebileceğini ifade eden Rabia Özaslan, "Su içiminin yanı sıra meyve tüketimi de yine sıvı ihtiyacımızı karşılayabilir. Tabi çok fazla tüketmemek şartıyla. Özellikle kan şekerimizi çok çabuk yükseltip düşüren meyveleri az ve doğru zamanlarda tüketmek gerekiyor. Doğru zaman ise yemekle birlikte olan zamandır. Genellikle karpuz gibi kan şekerimizi çok ciddi etkileyen meyveleri yemekte tüketelim. Ancak bazı meyvelerimiz var ki; özellikle yeşil elma veya şeftali gibi posalı meyvelerimizi de ara öğünlerde tüketebiliriz. Bunun yanı sıra çok yağlı yiyecekler tüketmeyelim. Çok yağlı beslendiğimiz zaman hem kilo alımımızı kolaylaşırmış oluyoruz hem de bu sıcak aylarda metabolizmamızı bozmuş oluyoruz. Yağlı çorbalar, özellikle sakatat çorbalarından bu dönemde uzak durmaya özen gösterelim. Her zaman olduğu gibi yaz aylarında da yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Tabağınızı 4'e bölün ve birinci kısmına et ve et ürünleri, diğer kısmında salatalar, bir diğer kısmında süt ürünleri yani yoğurt, cacık ve ayran yer alsın, son kısmında da tahıl ürünleri yani ekmek veya az yağlı ve posalı pilavlar bulunsun. Bu şekilde tabağımızı dört parçaya böldüğümüz zaman yeterli ve dengeli beslenmiş oluyoruz" diye konuştu.

"Kahvaltıyı hiç atlamamalıyız"

Kahvaltının atlanılmaması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Rabia Özaslan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kahvaltıyı yapmalıyız. Kahvaltımızda peynirimiz, yumurtamız mutlaka olmalı. Peynir sevmeyenler süzme yoğurt tüketebilirler. Yumurta sevmeyenler yumurtayı krep gibi unu az koymak kaydıyla bu tarz besinler tüketmeye gayret gösterebilirler. Akşam yemeğini hafif geçirelim. Akşam yemeğinde salatamız mutlaka olsun. Hatta ana yemeği yemeden önce salatanızı tüketin. Çünkü mideyi biraz salata ile dolduralım ki geride kalan yiyeceklere yer kalmasın. Dolayısıyla az tüketmiş olalım. Akşam yemeği saatleri 7'yi geçmemeli. Belli bir saatten sonra hiçbir şey yememeyi alışkanlık haline getirelim. Yatmanıza 2-3 saat kala yemek tüketmeyin. En son ürününüz süt ya da badem olursa daha iyi uyuyabilirsiniz. Uyumak da metabolizmayı dinlendiren ana unsurlardan bir tanesidir. Yaz aylarında genelde uyku arka plana atılır ve uzun uzun balkon oturmaları olur. Sabah geç saatlere kadar da yatılır. Bu da yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Beslenme sadece yemek yemeyle olmuyor. Uyuma ile de vücut besleniyor. O yüzden de saat 00.00'ı geçirmeden uyumuş olun ve saat 08.00'ı geçmeden de uyanmış olun."

Yaz aylarında su alımına dikkat
Yaz aylarında su alımına dikkat
Yaz aylarında su alımına dikkat
Yaz aylarında su alımına dikkat

Rabia Özaslan, Diyetisyen, Kayseri, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yaz aylarında su alımına dikkat - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor 20:06 Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı 19:36 Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı 19:01 Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı
Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi 18:40 Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı 18:28 İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti 17:51 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi 17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti 16:59 Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
İBB UKOME Toplantısı'ndan ulaşım zammı çıktı! Tam bile 4 lira 5 kuruş oldu İBB UKOME Toplantısı'ndan ulaşım zammı çıktı! Tam bile 4 lira 5 kuruş oldu         
20:10
Adana ve Kütahya'daki orman yangınları kontrol altına alındı Adana ve Kütahya'daki orman yangınları kontrol altına alındı         
19:52
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor         
19:30
Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
18:41
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor         
18:38
Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti         
17:56
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş         
17:09
Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti         
16:52
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir         
16:45
Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin         
15:30
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 20:24:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaz aylarında su alımına dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement