Yaz aylarında toplumun yüzde 60'ı aşılanmış olmalı - Son Dakika

Dünyada Covid-19 salgını başladığından bu yana geçen 19 ayda 167 milyon kişi enfeksiyona maruz kalırken, 3,5 milyon kişi de hayatını kaybetti. Türkiye dünyada çok vaka görülen ülke sıralamasında 5'inci sırada yer alıyor ve mortalite (ölüm)oranlarında istenen hızda düşüş görülmüyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) bir açıklama yaparak, aşılama ile toplum bağışıklığı sağlamanın Covid-19'un bitmesinde tek yol olduğuna ve aşı seferberliği ilan edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

20 YAŞ ÜSTÜ HIZLA AŞILANMALI

TÜSAD Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu tarafından yapılan açıklamada, nomal hayata dönüşün tek yolunun vatandaşları hızla aşılayıp, antikor yanıtı oluşturmak olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Tünelin ucundaki çıkış ancak aşı ile mümkün. Yaz aylarında 20 yaş üstü vatandaşlarımızı hızla aşılamalıyız. Covid-19'a karşı toplumun yüzde 60'ında aşılama ile hızla bağışıklık yanıtı oluşturulmalı.Aşılama sayesinde hem enfeksiyonun yayılımı önleyebilir hem de hastalığa maruz kalınsa bile ağır enfeksiyon ve ölümlerin önüne geçebiliriz."

AŞILAR MUTANTLARA ETKİLİ

Kömürcüoğlu, dünya genelinde Covid-19 ile enfekte olan kişilerin artışıyla mutant virüs riskinin arttığını dile getirerek, "Türkiye'de yaşanan en son pikten yüzde 70'e varan oranda daha hızlı bulaşan İngiliz varyantı sorumlu. Ayrıca, Hindistan'da ortaya çıkan ve Türkiye dâhil, 16 ülkede Hint varyantı saptandı.Hint varyantı, 15 farklı mutasyondan oluşuyor ve çok çabuk bulaşıyor.Mevcutta kullanılan Pfizer ve BioNtech gibi aşılar Hint varyantında etkili koruma sağlıyor. BioNtech'in ikinci dozdan sonra yüzde 88, AstraZeneca aşısının ise yüzde 60 koruma sağladığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü ve bilimsel otoritelerce onaylanıp kullanım izni verilen aşılar güvenle uygulanabilir. Alerjik bünyeli kişilerin hastane ortamında aşı olmasını öneriyoruz" diye konuştu.

AŞILI OLMAYANLARA KISITLAMA

Nüfuslarının yüzde 50'sinden fazlasını aşılayan Amerika gibi ülkelerde kısıtlamaların giderek azaldığını belirten Kömürcüoğlu, şu uyarıyı yaptı: "Gelecekte dünyada Covid-19'a karşı aşılanmamış bireyler kısıtlamalara tabi olacak. Aşılı olmayanların toplu yaşam alanlarına alınmaması, hareketliliklerinin engellenmesi ya da yurt dışına çıkarken aşı pasaportu istenmesi gibi kurallar gelecek.Ancak aşılı olanlar bu tip kısıtlamalardan muaf olabilecek. Sınırlamaların kalkması için de aşılama şart."