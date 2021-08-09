Yaz aylarında uçkunla mücadele devam ediyor - Son Dakika

Seydişehir Belediyesine bağlı ekipler halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek, uçkun gibi vektör canlılara karşı mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye ekiplerinin vatandaşların yaz aylarını daha rahat ve huzurlu geçirmeleri için mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İnsan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen vektör canlılara karşı mücadele çalışmalarına yaz-kış demeden devam ettiklerini belirten Tutal, "Ekiplerimiz kış aylarından itibaren ara vermeden vektör canlıların larvalarını bıraktıkları dere yatakları, yağmur suyu kanalları ve şehir içinde bulunan su birikintilerinin olduğu alanlar ile çöp depolama alanları, hayvan gübrelerinin biriktirildiği yerlere müdahalelerde bulunuyor." dedi.

Tutal, ilçe merkezinde 4 ekiple 18.00-02.00 saatlerinde ilaçlama çalışması yapıldığını kaydetti.