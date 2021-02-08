Yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, kışı Van Gölü'nde geçiriyor - Son Dakika

Yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, kışı Van Gölü'nde geçiriyor

08.02.2021 12:43

Yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, kışı Van Gölü'nde geçiriyor Yüzlerce kuş türünün bulunduğu Van Gölü Havzası, her yıl kış aylarında konaklamak için bölgedeki sulak alanlara gelen kazaların yanı sıra bu yıl onlarca flamingoyu da konuk ediyor.

Yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, kışı Van Gölü'nde geçiriyor

VAN - Yüzlerce kuş türünün bulunduğu Van Gölü Havzası, her yıl kış aylarında konaklamak için bölgedeki sulak alanlara gelen kazaların yanı sıra bu yıl onlarca flamingoyu da konuk ediyor.

Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, bu yıl da birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilere Van Gölü'nün maviliklerinde eşsiz görsel şölen sunuyor. Kasım-Aralık sonrasında sıcak bölgelere göç eden ve Mart ayı içerinde Van Gölü havzasında gelen flamingolar, bu yıl havaların fazla soğuk olmamasından dolayı Van'ı terk etmeyip Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Göründü sazlığında görsel şölen sunuyor.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinden dolayı flamingoların Kasım ayında gitmediğini ve bölgede kaldığını söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanları ile ilgili çalışmaları yaptıklarını ve doğal ortamlarını da gözlemlediklerini söyledi. Sizin de gördüğünüz gibi flamingoların artık Van'da sayılarının gün geçtikçe arttığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Sayıları artan flamingolar artık kışı Van'da geçirmekte. Bunun sebebi ise bu sene kış mevsimi çok fazla sert geçmeyip don olayları fazla görülmedi. Hayvanlar bunu bildiklerinden dolayı göç mevsimine gidemediler. Yalnız Van Gölü havzası sulak alanlar yönünden en zengin havzalardan biridir ve bozulmamış ve kirlenmemiş doğal yapısıyla yaban hayvanlarının suda yaşayan kuşların tercih ettiği bir mekan olmakta. Son yıllarda flamingolarda genelde Mart ayı sonuna doğru Van Gölü havzasına göçü başlar ve Kasım-Aralık gibi de buradan giderler. Dolayısıyla Van Gölü havzasında flamingoları Nisan ile Kasım ayları arasında görmek mümkündü. Ama son yıllarda artık havaların ısınmasına bağlı olarak göç yollarının bozulmasına, beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak artık kış aylarında sayıları git gide artan oranda flamingoları görmekteyiz. Bunun sebebi yiyeceğin olması, iklimin uygun şartlarda geçmesi ve kışın havaların sıcak geçmesinden olacağı gibi göç edeceği yerlerde de belki olumsuzlukların artmasına bağlı olarak buranın gideceği yerlerden daha iyiyse gitmemeyi tercih etmekte. Burada olumsuz bir durum yaşanmazsa ileride buralar flamingoların üreme yeri olacak. Tabii bu zaman alır" dedi.

Bildiğiniz gibi Van Gölü havzasında flamingoların yanında ayrıca birçok kuş türü de barınmakta olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Flamingolar gittiği zamanlar buraya Kazlar gelmekte. Dolayısıyla 12 ay boyunca bir kuş görsel şöleni görmekteyiz. Ama bu sene ile geçen 3 senede burada artık Kaz'ların yanda flamingoların sayılarına git gide artmakta. Bu sene kaz popülasyonunda kaz sayısı da arttı. Buda küresel ısınmaya bağlı olarak kuşların beslenmesi ve uygun ortam olduğunu göstermektedir" şeklinde konuştu.

Yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, kışı Van Gölü'nde geçiriyor
Yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, kışı Van Gölü'nde geçiriyor
Yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, kışı Van Gölü'nde geçiriyor
Yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, kışı Van Gölü'nde geçiriyor

Van Gölü Havzası, Van Gölü, GÖÇ, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, kışı Van Gölü'nde geçiriyor - Son Dakika


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