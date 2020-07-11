Yaz aylarında vazgeçilmez bir lezzet - Son Dakika

Yaz aylarında vazgeçilmez bir lezzet

Dondurmalı irmik helvası, hem serin, hem doyurucu ve hem doğal olduğu için yaz sıcaklığının vaz geçilmez bir yiyeceği olarak tercih ediliyor.

Dondurmalı irmik helvası, hem serin, hem doyurucu ve hem doğal olduğu için yaz sıcaklığının vaz geçilmez bir yiyeceği olarak tercih ediliyor.

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu

İrmik, tereyağı, tahin, süt ve şekerden yapılan irmik helvası, bir de dondurma ile karıştırılınca serin, doyurucu ve unutulmaz tadı ile tam bir yaz yiyeceği oluyor. Dondurmalı irmik helvası sadece yazın değil, kış ayları da aranıp keyifle tüketiliyor. Eskişehir'de 7 yıldır dondurmalı irmik helvası yapan Cevher Mahmutlar, dondurmalı irmik helvasının nasıl yapıldığını şu şekilde anlattı;

"Dondurmalı irmik helvası dedelerimizden kalan bir tattır. Sırf doğal kaynaklarla yapılan şeylerimiz var. İrmiği kavururken sırf tereyağı atarız güzelce kavururuz. Biraz da tahin atarız. Bir de Allah'ın 99 ismiyle kavururuz. Kavurma bittikten sonra üstüne şeker ve sırf süt atarız. Süt ve şekeri attıktan sonra ilk önce hızlı ateşi olur ondan sonra ateşi hafife kısarız. Yavaş yavaş kendini çeker ve de helvamız hazır olur. Bir 10-15 dakika dinledikten sonra altına dondurmamızı koyarız üstüne helvamızı koyarız, üstüne tarçın azcık da tahin atarız. Bir de üstüne fındığımızı koyarız, müşterilerimize öyle veririz. Kaşıkla ağzına attığında kaymak gibi kayar gider. Lezzeti bir daha ağzından gitmez."

"İnsanlarımızın çoğu şeker hastası olduğu için şekerini fazla koymuyoruz"

İrmik helvasının doğal maddelerden yapıldığı ve üzerinde koyulan malzemelerin hepsi faydalı şeyler olduğunu anlatan Cevher usta, "7 yıldır buradayız. İnsanlarımız Allah'a şükür çok memnun, herkes çok güzel geldi. Bir de insanı çok güzel rahatlatıyor. Havalar ısındığı zaman bir de bunu yiyen bir insan kesinlikle ve kesinlikle açlık duygusu hissetmez. İnsanlarımızın çoğu şeker hastası olduğu için, biz bunun şekerini de o kadar fazla da koymuyoruz. Ona göre ayarını yapıyoruz. Bir de şeker hastalığının konusunda bunu söylemek istiyorum; üstüne tahin atılan her tatlının şekeri ölür. Çünkü bu da midenizde yara varsa, midenizde herhangi rahatsızlık bir şey varsa tahin dünyada en büyük ilaçtır" dedi.

"Bir kez yiyen bağımlısı olur"

Dondurmalı irmik helvası sadece sıcak mevsimde değil kış ayları da satıldığını anlatan Mahmutlar, "Nisan ayından sonra havalar ısındığından dolayı satışlarımız çok, ama kış aylarda da satarız. İnsanlar evlerine götürürler genelde. Burada her kes bunu bana söylüyor; cevher usta ne yapıyorsun bağımlı oluyoruz? Ben de diyorum ki doğal yapıyorum, doğal satıyorum. Benden bir sefer yiyen kesinlikle bağımlı oluyor" şeklinde konuştu.

7 senedir Eskişehir'de dondurmalı irmik helvası dukanı olan Cevher Mahmutlar, bir yıl önceye kadar dondurmalı irmik helvası konusunda Eskişehir'de tek olduğunu ve bir yılda belirli çevrelerde ondan fazla dondurmalı irmik helvası satan dükkanları da açıldığını söyledi.

Cevher usta yaz sıcaklıklarda dışarda gezen vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu;

"Tansiyon, şeker hastalığı yorgunluğu kabul etmez. Bu sıcaklıkta aşırı sıcaklıklar var en az kendimizi kollamamız lazım. Ben her zaman derim, sıcaklıklarda kendimizi bir köşeye çekip bir on dakika dinlenmemiz, soğuk bir şey içmemiz yememiz lazım. Asitli içecekler tavsiye etmem. Doğasal ürünlerden, şerbetlerden baksınlar kendilerini kollasınlar. Dondurmalı helva bu sıcaklıklarda en iyi tercih olabilir." - ESKİŞEHİR

Mahmutlar, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaz aylarında vazgeçilmez bir lezzet - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:30 Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor
16:28
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
15:57
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Bartın'da feci kaza! Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu
15:30
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 16:47:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaz aylarında vazgeçilmez bir lezzet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]