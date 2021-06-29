Üye Girişi
Yaz aylarında zehirlenmelere dikkat ! - Son Dakika

Yaz aylarında zehirlenmelere dikkat !

29.06.2021 09:53
Yaz aylarında zehirlenmelere dikkat !, System.String[]

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.

Yaz aylarında gıda kaynaklı hastalık riskinde iki nedenden dolayı artış gözlenir.

İlk olarak yazları hava sıcak ve nemlidir bu yüzden salmonella , e.coli gibi gıda kaynaklı hastalıklara sebep olan bakteri türleri sıcak ve nemli ortamlarda hızla çoğalırlar. İkinci olarak yaz aylarında açık hava aktivitelerinde artış olur. Pikniklerde ve kamp gezilerinde yenen veya pişirilen yemeklerin hazırlanması ve saklanması için güvenilir yıkama ve soğutma imkanları bulmak zordur. Besin zehirlenmelerine karşı yaşlılar, bağışıklık sistemi düşük olanlar ve hamileler özellikle dikkatli olmalıdırlar.

Gıda kaynaklı hastalıkların en yaygın belirtilerinin mide krampları, bulantı, kusma, ishal, ateş ve baş ağrısı olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Bakteri, virüs ve parazitin türüne bağlı olarak kontamine olmuş besini yedikten bazen birkaç saat, bazen birkaç gün veya birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir. Çoğu insan tamamen iyileşir. Nadir olarak ölümcül olabilen beyin enfeksiyonları ve kan zehirlenmeleri görülebilir. Bazı basit kurallara uyarak besin zehirlenmelerinden korunmak mümkündür. Her zaman çapraz kontaminasyonu önlemek için et, balık, tavuk, yumurta gibi çiğ gıdaları pişirilmiş besinlerden, meyve ve sebzelerden ayrı tutun. Bıçak, doğrama tahtaları gibi aletleri çiğ yiyeceklerde kullandıysanız diğer yiyeceklerde kullanmayın. Ellerinizi, mutfak yüzeylerini, mutfak eşyalarını, yeniden kullanılabilir alışveriş çantalarını ılık ve sabunlu su ile sık sık yıkayın. Mutfağınızı ve yiyeceklerinizi zararlı böcek, haşere ve hayvanlardan koruyun. Her zaman pişirilen besinin iç sıcaklığını dijital bir yemek termometresi ile kontrol etmeye çalışın. Pişirilmiş besinlerin iç sıcaklıkları istenilen derecelerde olduğunda güvenlikle yenilebilir. Olması gereken bazı iç sıcaklık değerleri, dövülmüş et, kıyma 71C, artan yiyecekler, kemikli ve ayrılmış kanatlı parçalar 74C, bütün kümes hayvanları 85C, balık ve deniz ürünleri 63 C . Çorba ve sulu yemekleri tamamen piştiğinden emin olana dek kaynatın. ( 70C )

Temiz su kullanın. Ezik, çürük olmayan taze besinleri seçin. Çiğ yenen sebze ve meyveleri iyice yıkayın. Son kullanma tarihi geçen besinleri yemeyin. Pastörize, UHT süt gibi mikrop arındırma işleminden geçmiş besinleri tercih edin.

Pişmiş yemekleri oda ısısında 2 saatten fazla bırakmayın. Tüm pişmiş ve bozulabilen yiyecekleri hemen buzdolabına koyun. Donmuş besinleri oda ısısında bekleterek çözdürmeyin. Pişmiş yemekler tabağa konulana dek sıcak tutulmalıdır. ( 60C nin üzerinde ). Pişmiş yemeği tekrar ısıtırken tamamen ısınmasına dikkat edin. Artan pişmiş yiyecekleri 4 gün içinde tüketmeye çalışın.

Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yaz aylarında zehirlenmelere dikkat ! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor 11:11 Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır 10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti 10:20 Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı 10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü 00:48 Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü

Son Dakika Haberleri
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
10:54 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:47 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
09:55 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor
Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı         
11:20
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı         
10:54
Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor         
10:43
Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti         
10:31
Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor         
10:15
Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü         
10:03
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 11:28:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaz aylarında zehirlenmelere dikkat ! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement