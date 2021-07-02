Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kaçkar Dağları'na zirve tırmanışları başlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar Türkiye'nin dördüncü yüksek zirvesine sahip Kaçkar Dağları'na çıkmak için Artvin'in Yusufeli ilçesinde kampa girdiler.

Rize Verçenik Dağcılık Kulübü ve İzmir Bostanlı Dağcılık Kulübü organizasyonunda, İstanbul, İzmir, Isparta ve Rize illerinden gelen 17 dağcı zorlu tırmanış öncesi Yusufeli'nde bir araya geldi. İlçe stadında kamp yapan dağcılar, çadırların açarak, zirve tırmanışı öncesi son hazırlıklarını tamamladılar.

Organizasyonun iki kulübün ortak faaliyeti olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Rize Verçenik Dağcılık Kulübü Başkanı Eminali Kalcioğlu, "17 sporcu burada bir araya geldik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Programın ilk etabı 5 saatlik bir yürüyüşle başlayacak. Yine kamp kurup, güney rotasından 3 bin 937 yükseklikte bulunan Kaçkarlar'ın zirvesine çıkacağız" dedi.

Zirve yolcuğunu sonrası dönüş programının başlayacağını belirten Başkan Kalcıoğlu, "Daha sonra programımız geri dönüşümüzle devam edecek. Bu rotayı çok seviyoruz. Dünyanın en iyi rotalarından bir tanesi. Deniz Gölü'nü göreceğiz, Dilberdüzü'nü göreceğiz. Onlarca bitki çeşidini, çiçeklerin renk renk olduğu vadilerden geçeceğiz" diye konuştu.

(Emin Bülbül/İHA)