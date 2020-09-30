Yaz aylarının gözdesi olan motosikletler için kış bakımı önerisi - Son Dakika

Yaz aylarının gözdesi olan motosikletler için kış bakımı önerisi

Motosiklet tamircisi Mertcan Bulamadık:

"Motosikletlerin on günde bir çalıştırılması gerekiyor"

ESKİŞEHİR - Yaz aylarının gözdesi olan motosikletler, kış aylarının yaklaşmasıyla bakıma alınmaya başlandı.

Yaz aylarının trafiğin vazgeçilmezleri arasında yer alan motosikletler sonbaharın gelmesiyle birlikte garajlara çekilmeye başladı. Motosikletlerin tercih edilme sebepleri arasında yer alan trafikte kolayca ilerleme fırsatı, olumsuz hava şartları yüzünden neredeyse imkansız hale geliyor. Kullanımı zorlaşan motosikletler, sonbahardan itibaren garajlarda saklanarak yaz ayları için bekletiliyor. Eskişehir'de uzun yıllardan beri baba mesleği olan motosiklet tamirciliği yapan Mertcan Bulamadık, motosikletlerin garaja çekilmeden önce gerekli bakımların yapılması gerektiğini vurguladı. Uzun süre hareketsiz kalan motosikletlerde bazı sorunların ortaya çıkabileceğini ifade eden Bulamadık, belli aralıklarla motosikletlerin çalıştırılması gerektiğini belirtti.

"Motosikletlerin on günde bir çalıştırılması gerekiyor"

Uzun süre kullanılmayacak motosikletlerin nasıl muhafaza edilmesi hakkında tavsiyelerde bulunan Mertcan Bulamadık, motosikletlerin belli aralıklarla çalıştırılması gerektiğini söyledi. Tekerlerin mümkün olduğu kadar yerden uzak kalmasını tavsiye eden Bulamadık, "Garajı olmayan insanlar motosikletlerini en başta tamirciye götürüp 'Ben motorumu 5-6 ay kullanmayacağım buna ona göre bakım yapalım yaza hazır olsun' diye düşünceye girmeleri lazım. Motosikleti park ettikten sonra akünün kutup başları sökülmeli, tam depo benzinle koyulmalı çünkü yarım depo benzinle koyulursa bir yerde ıslaklık kalır, küf yapar bunun gibi maddi sıkıntılar yaşarlar. Motorun ortada çift ayaklığı vardır iki teker mümkün olduğunca yerden kesilecek çünkü lastik üzerinde durursa iz ve hoplama yapar. Motorun üzerine güzel bir örtüyle yağmur, çamur, kar ve soğuktan korumak mümkündür. Garajı olan insanlar için tavsiyem yine iki tekerin havada olmasıdır çünkü beton zemin lastiği çeker. Onun dışında rutubet olmaması lazım. Garajı olan da olmayan da on günde bir motoru çalıştırıp en azından elektrik akımını, yakıt, yağ dolaşım yapması lazım" şeklinde konuştu.

"Kışlık bakımlardan sonra saklanmaya devam edilebilir"

Motosikletlerin kışlık bakımlarında farklı aşamaların olduğunu söyleyen motosiklet ustası Mertcan Bulamadık, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Önce lastik basınçları saat ile kontrol edilir. Motor yağı değiştirilerek kışlık yağ dediğimiz yağa dönülür. Gaz teli, debriyaj teli ve fren balatası gibi çok çabuk küflenebilecek mekanik yerlerini yağlıyoruz. Korumak için özel bir yağları var onlardan kullanıyoruz. Aküleri tam bir şekilde şarj edilir çünkü uzun bir süre kullanılmayacağı için tam şarj edilmesi gerekir. Bu gibi aşamalardan ondan sonra saklanmaya devam edilebilir."

"Kışlık lastikler olumsuz havalarda sürüş konforu sağlar"

Olumsuz hava şartlarında motosiklet sürmek zorunda kalan kullanıcılara da önemli uyarılarda bulunan Mertcan Bulamadık, özellikle kışlık lastik takılması gerektiğini vurguladı. Sürücülerin öncelikle kendilerini koruması gerektiğinin altını çizen Bulamadık, "Yazın kullandıkları lastik ile kışın gitseler bile karşılarına araba çıktığımda duramazlar. Çünkü bu lastik kar veya buza karşı üretilmedi. O yüzden kışlık lastiğin mutlaka takılması lazım. Kimisi dişli lastik takıldığında 'Bu beni korur' diye düşünüyor ama onlar kışlık değil. Lastiklerin üzerinde kar amblemi olmadıkça o lastik kışlık değildir. Kışlık lastikler yumuşaktır karda, buzda, suda durması için, sürüş konforu artar. Özellikle kuryeler için söylüyorum kask, eldiven, mont, ısıtmalı elcikler ve dizlik gereklidir. Kendilerini korumak için bunları mutlaka kullanmaları lazım. Yani teknolojiye hakim olmaları gerekiyor artık" diye konuştu.