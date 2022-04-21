Yaz aylarının korkulu rüyası kene tutulmalarına karşı önemli uyarı - Son Dakika

Yaz aylarının korkulu rüyası haline gelen kene tutulmalarıyla ilgili önemli uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Öney, "Özellikle sigara bastırmak, kolonya dökmek gibi alışkanlıklarımız var. Bunlar keneyi kasar ve ifrazatını vücuda olduğu gibi boşaltır" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Öney, havaların ısınmasıyla birlikte piknikçilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sıkça karşılaştığı kene tutulması ve kırım kongo kanamalı ateş hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜME KADAR GİDEN CİDDİ BİR HASTALIKTIR"

Virüs kapan hastalarını muayene ederken virüse maruz kalan ve hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları olduğunu belirten Öney, "Daha çok viral bir hastalıktır. Keneler tarafından taşınır. Virüsü almış keneler insan vücuduna temas ettikten sonra vücuda gömülürler kan emmek için. O sırada virüsleri bulaştırarak hasta olmalarına sebep verir. Bu virüsü kapmış insanlar da, 1 ila 14 gün arasında değişen ateş, üşüme, çok şiddetli kas ağrıları, diş eti kanaması, burun kanaması, akciğerden gelen kanamalar, mide bağırsak sistemine bağlı kanamalar meydana gelir. Ölüme kadar gidebilen çok ciddi bir hastalıktır. Virüs bulaşmış insanların salyalarıyla, vücut ifrazatlarıyla temas eden insanlara da aynen bulaşabilir. Hatta bu nedenle birkaç sağlık personeli bile hastaları muayene ederken bu hastalıktan dolayı yitirdik" dedi.

"UZUN VE AÇIK RENK ELBİSELER TERCİH EDİLMELİ"

Piknik alanlarında ve bağ, bostan gibi yerlerde uzun ve açık renkli elbiselerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Öney, "Daha çok bağ, bostan gibi yerlerde çalışırken, pikniğe giderken mutlaka uzun pantolonlar, uzun kollu elbiseler tercih edilmesi uygundur. Mümkünse de açık renkli elbiseler giymeliyiz çünkü keneyi görünür hale getirir. Bu alanlardan eve geldikten sonra aileler birbirlerinin tüm vücutlarını kontrol etmeliler. Özellikle koltuk altlarını, boyun ve kulak arkası bölümleri kene yönünden kontrol edilmeli. Kene varsa kesinlikle çıplak elle dokunmamak ve bir an önce çıkarmak lazım. Çıkartmak için de kenenin insan vücuduna değdiği yerin en dibinden tutarak yavaş yavaş çekmek en güzel yöntemdir. Eğer çıkartmazsak çok uğraşmamak lazım. Özellikle sigara bastırmak, kolonya dökmek gibi alışkanlıklarımız var. Bunlar keneyi kasar ve ifrazatını vücuda olduğu gibi boşaltır. O yüzden bunları yapmamamız ve sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

(Faruk Çidem-İHA)