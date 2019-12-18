Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisineklere şimdiden önlem alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisineklere şimdiden önlem alınıyor - Son Dakika

Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisineklere şimdiden önlem alınıyor

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaz aylarında yaşanan karasinek ve sivrisinek sorununun önüne geçmek için Pamukkale Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışmalarını kış aylarında da devam ettiriyor.

Yaz aylarının korkulu rüyası sivrisineklere şimdiden önlem alınıyor, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaz aylarında yaşanan karasinek ve sivrisinek sorununun önüne geçmek için Pamukkale Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışmalarını kış aylarında da devam ettiriyor.


Pamukkale Belediyesi, ilçeye yepyeni kazanımlar kazandırmak adına yepyeni projelere imza atmaya devam ederken Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki, "Pamukkale ilçemize yepyeni projeler kazandırmak için çalışırken, rutin görevlerimizi de en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz" dedi.


Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında en çok şikayet konusu olan sinekle mücadele konusunda kış aylarından tedbir almaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan rögar kapaklarından kanalizasyon sistemini ilaçlayarak sineklerin oluşumunu engellemeye çalışıyor. Yıl boyunca her ay devam eden ilaçlamalarda hedef vatandaşların memnuniyeti. Pamukkale Belediyesi'nin uzman personeli ve geniş araç filosu ile verdiği ilaçlama hizmeti ile yaz aylarında sinek sorununun yaşanmaması hedefleniyor. Ekipler ayrıca vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine ev ve iş yerlerinde de böcek ve farelere yönelik ilaçlama yapıyor. İnsan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçlama çalışmaları, termal sisleme yöntemi ile sivrisinek ve karasineklere karşı 55 bin rögar kapağında ilaçlama yaptı. Bunlarla birlikte açıktaki su birikintileri, kanallar, fosseptikler de düzenli olarak ilaçlanıyor.


"12 ay boyunca çalışmalar devam ediyor"


Yaz aylarında vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan olan sineklerle mücadelenin 12 ay boyunca devam ettiğini söyleyen Pamukkale Başkanı Avni Örki, "Sinekler, kış aylarının gelmesiyle, çevre sıcaklığına göre daha sıcak yerlere, özellikle yağmur ya da kanalizasyon büzlerine gizlenerek, buralarda larva süreçlerini sürdürmektedirler. Pamukkale Belediyesi olarak bizlerde, sivrisineklerin, barınak olarak kullandıkları kanalizasyon sistemi, yağmur kanalı ve fosseptiklerde düzenli olarak ilaçlama yapıyoruz. Önceliğimiz, Pamukkalelilerin sağlığı, mutluluğu ve huzuru olmaya devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale, Avni Örki, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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