Son Dakika Haberleri: Yaz Bilim Kampı Başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Yaz Bilim Kampı Başlıyor

7 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliği ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle şehrimize kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi, çocuklara bilimle iç içe nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir tatil vaat ediyor.

Yaz Bilim Kampı Başlıyor, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliği ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle şehrimize kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi, çocuklara bilimle iç içe nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir tatil vaat ediyor. Kayseri Bilim Merkezi, yeteneklerini keşfetmek isteyen öğrencileri bilim kamplarına davet ediyor.

Kayseri Bilim Merkezi'nin yaz bilim kampları ve tematik bilim kampları Temmuz ayında başlayacak. Kamplara alınacak sınırlı sayıdaki öğrenci için kayıtlar başladı. İki gün boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında Kayseri Bilim Merkezinde gerçekleştirilecek olan yaz bilim kamplarında katılımcılar bilimin eğlenceli hali ile tanışacak, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulacak.

Kayseri Bilim Merkezi tarafından 9-12 yaş grubu için açılacak yaz bilim kamplarının yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap eden doğa, robotik ve astronomi alanlarında tematik bilim kampları da düzenlenecek. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu 2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor! Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 10:45:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaz Bilim Kampı Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]