YAZ BOYUNCA TEMİZLEDİKLERİ DENİZE 15 BİN YAVRU BALIK BIRAKTILAR - Son Dakika

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İZMİR'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi Muhtarlığı, yaz boyunca sürdürdüğü deniz temizleme etkinliğini, 15 bin yavru balığı denize bırakarak taçlandırdı.

Bademli'nin Pisa Koyu yolundaki etkinliğe Bademli Mahallesi Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş ve Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Aslan'ın yanı sıra Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili İlçe Jandarma Komutanı Çağlar Gökdiken, Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus ve sivil toplum temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Dikili Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce desteklenen organizasyon kapsamında flamingolara da ev sahipliği yapan Bademli Dalyanı'na, 15 bin adet 'Mercan' ve 'Sarıağız' yavrusu bırakıldı.

TEMİZ DOĞA BIRAKMAK İÇİN BİLİNÇ OLUŞTURACAĞIZ'

Bademli Mehmet Denizolgun İlkokulu öğrencilerinin eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bademli Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş, Bugün burada ilklerin Bademlisinde bir ilki daha yaşıyoruz. Denize balık yavrusu bırakıyoruz. Bademlililer olarak amacımız; gelecek nesillere toprak, hava ve suyun temiz bırakılması bilincini yaymaktır. Bunun için balık nüfusunun yüzde 34'ünü kaybetmiş olan denizlere sahip çıkılması projemiz öncelik kazanmıştır dedi. Maraş, konuşmasının ardından emeği geçen herkese teşekkür etti ve projenin gerçekleşmesinde emeği geçen iş insanı Güngör Muhtaroğlu'na fidan armağan etti.

'DENİZLERİMİZDE BALIK SAYISI ARTACAK'

Bademli Mehmet Denizolgun İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Duygu Zogu ise, Bu etkinliğe gideceğimi öğrendiğimde çok heyecanlandım. Niye yavru balıkları denize atıyorduk Bunu evde iyice düşündüm. Araştırmanın sonucunda, 'Denize 2 tür yavru balık atacağız. Denize attığımızda, bu balıklar büyüyecek. Çoğalacak ve denizlerimizde balık sayısı artacak' sonucuna ulaştım dedi.

Konuşmaların ardından 15 bin balık yavrusu, Pisa Koyu yolunda denizle buluşturuldu.