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Yaz Dağcılık Eğitimleri Sona Erdi - Son Dakika

Yaz Dağcılık Eğitimleri Sona Erdi

15.12.2021 15:04
Yaz Dağcılık Eğitimleri Sona Erdi

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı, TDF Yaz Dağcılık Eğitimlerini 12 Aralık 2021 Pazar günü yapılan yazılı ve uygulama sınavı ile sonlandırdı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü, 2018'de Türkiye Dağcılık Federasyonunun yaz ve kış temel eğitimlerini kulüplere vermesiyle birlikte Türkiye'de ilk kulüp eğitimlerini açan Kulüplerden bir olmuştu. O günden bu yana her yaz ve kış olmak üzere kendi bünyesinde Federasyon eğitimleri düzenleyen İnegöl Belediye Spor Kulübü, ilk yardım belgesi zorunluluğu ile açılan ve yüzlerce dağcı sporcunun eğitim aldığı bu eğitimlerde yerel arama kurtarma gönüllüleri başta olmak üzere tüm dağcılık tutkunlarına sadece İnegöl bazında değil Bursa ile yakın il ve ilçelerden gelen sporcularında katılımıyla eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

YAZ DAĞCILIK EĞİTİMLERİ SONA ERDİ

İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde görev yapan 3. Kademe Kıdemli Dağcılık Antrenörü Bülent Aktaş önderliğinde, sporcu sayısına göre her 10 sporcuya bir antrenör uygulaması ile İstanbul 3. Kademe Kıdemli Dağcılık Antrenörlerinden Fatih Çelebi, Teknik Direktör İbrahim Akçay ve Federasyon tarafında görevlendirilen Sakarya Bölgesi 3. Kademe Kıdemli Antrenörü Sınav Yapıcı Mehmet Cemil Erden ile 2021 yılının son Yaz Dağcılık Eğitimi de tamamlandı. Eğitim sonunda sporcuların başarılı sonuçları dikkat çekti.

KIŞ DAĞCILIK EĞİTİMİNE BAŞLAYACAKLAR

Bu aşamayı geçerek 27 Aralık tarihinde açılacak olan TDF Kış Dağcılık eğitiminde katılım sağlamaya hak kazanan 27 sporcu, 20 saat teorik ve 40 saat uygulama dersleriyle eğitimlerine devam edecekler. Bu eğitimler içerisinde Uludağ'da yapılacak olan uygulama eğitimlerinde çevre ve dağ kültürü, dağı korumak ve sürdürülebilir uygulamalar, kış dağcılığı için malzeme bilgisi, kış dağcılığında kampçılık bilgisi ve arazide yaşam teknikleri, karda iz açma, yürüyüş bilgisi ve tekniği, kışın dağlık alanda çıkış ve traves yapma, karda yan geçiş tekniği, karda iniş tekniği, kar vebuzda güvenli hareket, karla kaplı arazide rota tayini ve yön bulma, meteoroloji bilgisi, acil durum prosedürleri ve olası risklerin önlenmesi, çığ bilgisi ve testleri düşüş teknikleri gibi hayati önem taşıyan konularda eğitileceklerdir.

Gelecek yıl Kış Dağcılık Eğitiminden faydalanmak isteyenlerin de 21 Mart 2022 tarihinde Dağcılık Yaz Mevsimi ile başlatılacak yeni eğitimler için İnegöl Belediye Spor Kulübüne başvurması gerektiği ifade edildi.

Yaz Dağcılık Eğitimleri Sona Erdi

İlk Yardım, Türkiye, Aralık, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yaz Dağcılık Eğitimleri Sona Erdi - Son Dakika


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