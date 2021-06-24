Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
24.06.2021 15:47
Aşkın Tarifi dizisinde Naz karakterine hayat veren Serra Arıtürk oyunculuk performansı ve güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Ün, Arıtürk'ün kapısını yeni çalmış gibi görünse de genç yıldız aslında sosyal medyada uzun zamandır tanınıyor.
Youtube'ta başlayan kariyerine yaz dizisiyle devam eden Serra Arıtürk, Kanal D'de yayınlanan Aşkın Tarifi isimli dizide Kadir Doğulu ile başrolleri paylaşıyor. Dizinin ilk fragmanında yer alan menemen sahnesi uzun süre sosyal medyanın gündemini meşgul etti.
Yaptığı cover'larla tanınan Arıtürk, bir dönem ünlü Youtuber'la yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti. İşte güzel oyuncunun bilinmeyenleri...
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