Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı
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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılacak olan Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı. 8 Temmuz'da başlayacak olan kurslar 1 Eylül
'de sonra erecek.
Destekleme kurslarına başvurular e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Resmi örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-kurs modülünden başvuru yapacaklar. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilecekler. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alarak e-kurs modülünden kayıt yapabilecekler. Mezun durumundaki öğrenciler kursiyerler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecekler. Öğrenciler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunabileceklerdir. - DENİZLİ
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