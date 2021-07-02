Yaz dönemi Kuran-ı Kerim kursları başladı - Son Dakika

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Yaz dönemi Kuran-ı Kerim kursları başladı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Şair Yazar İlhami Çiçek Bilgi Evinde 5-6 ile 7-12 yaş grubu çocukları Kur'an dersleri veriliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden ESMEK ve Bilgi evlerinde 5-6 yaş grubu çocuklar için kuran dersleri verilmeye başlanıldı.

Kursta ayrıca 7-12 yaş aralığında olan çocuklar içinse haftanın her günü ortalama 4 saatlik eğitimle kuran dersleri veriliyor. Kurslara ilgi oldukça fazla.

5-6 yaş aralığında olan çocuklara Kur'an Kursu eğitmeni Zehra Solmaz tarafından eğitim veriliyor.

Solmaz kursla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kursumuza gelen çocuklarımız için kuran kerim dersleri veriliyor. Kursumu gelen çocuklara kuran, sure, masal, siyer dersleri işleniyor. Siyer derslerimizde Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından yararlanıyoruz. Kuran dersimizde Elif, Baya geçen çocuklarımız bulunuyor, bu çocuklar arasında kurana geçen çocuklarımız içinse günlük olarak 1 ya da 2 saatlik çalışma ile kuran derslerini geliştiriyoruz. Bu kurslarda verilen ev ödevi şeklinde çalışmaları evlerine giden çocuklar derslerini çalışıyorlar ve ertesi gün kursa geldiklerinde nasıl çalıştıklarını tekrar yaptırıyoruz. Müfredatta belirlenen surelere çalışıyoruz. Çocukların kursta sıkılmamaları için çeşitli oyunlar oynuyoruz" diye konuştu.

7-12 yaş grubunda olan çocuklar ise haftanın her günü kursa gelebiliyor. Kursta Peygamber Efendimiz hayatı çocuklara öğretiliyor.