Yaz dönemi sinema gösterimleri başladı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir sinema kenti yapma vizyonu doğrultusunda çalışmalar sürüyor. "Yeniden Sinematek" gösterimleri pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ardından tekrar başladı. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde dün akşam "Yeniden Sinematek" kapsamında gösterilen "Yuli" filmine ilgi büyüktü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeniden Sinematek" gösterimleri, "Yuli" filmiyle Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde başladı. Sinemaseverler açık hava gösteriminin yapılacağı alan filmin saatinden çok önce doldurdu.

"Yeniden Sinematek" kapsamındaki filmler Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'ndeki çim alan, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin (AASSM) bahçesi ve Bıçakçı Han açık alanda ücretsiz gösterilecek. Tüm filmlerin başlama saati 21. 00 olarak belirlendi.

Gösterimler devam ediyor

Yıldız Sineması özel seçkisindeki, 17. yüzyılda, eski bir korsanın Karayipler Denizini Kara Sakal adlı korsandan kurtarılmasını konu alan Raoul Walsh'ın yönettiği, Alan Le May'in yazdığı "Kara Sakallı Korsan", orijinal adıyla "Blackbeard, the Pirate" 13 Temmuz 2021 Salı günü Bıçakçı Han'da sinemaseverlerle buluşacak.

Ufak bir kasabadan tüm dünyaya politik bir geçmiş-gelecek cetveli oluşturan "Onun Adı Petrunya" orijinal adıyla "Gospod Postoi, Imeto I' e Petrunija" 14 Temmuz 2021 Çarşamba Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Film 2019 Berlin Film Festivali Ekümenik Jüri Ödülü ve Sinemacılar Ödülü'nün sahibi.

İlk gösterimini Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde yapan "Yuli"'nin ikinci gösterimini ise 27 Temmuz 2021 Salı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) bahçesinde yapacak. Yönetmenliğini Iciar Bollain'in yaptığı film ünlü Kübalı dansçı Carlos Acosta'nın hayat hikayesini konu ediniyor.

Jérémy Clapin'in yönetmenliğini üstlendiği, Paris'te bir laboratuvardan kaçıp ait olduğu bedeni arayan bir kesik el ile kütüphaneci Gabrielle ve kurye Naoufel'in aşk hikayesini konu alan "Bedenimi Kaybettim" "J'ai Perdu Mon Corps" animasyon 28 Temmuz 2021 Çarşamba Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde gösterilecek. Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenlerin Haftası seçkisinde Büyük Ödül'e layık görülen filmin En İyi Animasyon kategorisinde Oscar adaylığı var.