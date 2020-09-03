"Yaz döneminde en çok bisiklet arandı" - Son Dakika

"Yaz döneminde en çok bisiklet arandı"

PANDEMİ sürecindeki ilk aylarında zor bir dönem yaşayan turizm sektörü, normalleşme dönemiyle birlikte yeniden yükselişe geçti.

PANDEMİ sürecindeki ilk aylarında zor bir dönem yaşayan turizm sektörü, normalleşme dönemiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu durum Şikayetvar'ın trafiğini de yansıdı. 2019 ve 2020 Haziran-Temmuz verilerini karşılaştıran Şikayetvar'a göre turizm sektörüyle ilgili gündemi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 184'lük ziyaretçi artışıyla bisiklet işgal etti.

Turizm sektörü, normalleşme döneminin yaz tatili sürecine gelmesiyle birlikte yeniden hareketlendi. 2019 ve 2020'nin Haziran ve Temmuz  aylarını karşılaştıran Şikayetvar, turizm sektörünün normalleşme sürecinde nasıl bir değişim yaşadığını inceledi. Turizmle ilgili 40'ı aşkın sektör verisiyle hazırlanan "Pandemi Döneminde Turizm ve Yaz Yaşamı" raporunda tüketicilerin en çok hangi sektörlerle ilgili arama yaptıkları ve normalleşmeyle birlikte değişen yaz yaşamı mercek altına alındı.

4 MİLYONU AŞKIN KİŞİ TATİL KARARI İÇİN ŞİKAYETVAR'I ZİYARET ETTİGeçen yıl yerli ve yabancı turist sayısı bakımından rekor kıran Türkiye, pandemi sürecinin etkisini üstünden attı.Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar'ı turizm sektörüyle ilgili toplam 4 milyon 422 bin kişi ziyaret etti. Turizm ve yaz yaşamıyla ilgili 40'ı aşkın alt sektörün Şikayetvar trafiğinin incelendiği "Pandemi Döneminde Turizm ve Yaz Yaşamı" raporuna göre: toplam 109 bin 813 şikayette bulunuldu. Çözülen şikayet sayısıysa yüzde 126'lık bir artış gösterdi.  4 MİLYONU AŞKIN KİŞİ TATİL KARARI İÇİN ŞİKAYETVAR'I ZİYARET ETTİHaziran ayıyla birlikte girilen normalleşme dönemi ve Türkiye'nin genel olarak tatile çıktığı bayram süreci, turizm sektöründe de değişimi beraberinde getirdi. 2019 ve 2020 Haziran-Temmuz verilerini karşılaştıran Şikayetvar'a göre turizm sektörüyle ilgili gündemi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 184'lük ziyaretçi artışıyla bisiklet işgal etti. 2019 ve 2020 Haziran-Temmuz dönemi kıyaslandığında trafik artışı yaşanan ikinci sektörse oyun siteleri yüzde 183 oldu.NORMALLEŞME DÖNEMİNE BİSİKLET DAMGASINI VURDUEvlere kurulan ev sinema sistemlerinde yaşanan artış Şikayetvar ziyaretlerine de yansıdı ve bu alanda ziyaret oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 arttı. Bu alandaki ziyaret oranı bir önceki yıla göre yüzde 114 artış gösterdi. Alışveriş uygulamaları normalleşme döneminde yüzde 110'luk bir ziyaret oranına sahip olurken vantilatör için Şikayetvar'ı ziyaret edenlerin oranı yüzde 87'lik bir artış gösterdi. Öte yandan özellikle köy ya da yazlıklarda sıklıkla tercih edilen ısı sistemleri alanında bir önceki yıla göre ziyaret oranında yüzde 86'lık bir artış gerçekleşti.SİNEMALAR YERİNİ EV SİNEMA SİSTEMLERİNE BIRAKTIŞikayetvar verilerine göre kiralık karavanlar, yazlık ve villalar bu yaz döneminde en çok aranan kelimeler arasında yer aldı. Kamp yerleri, outdoor ürünler, kamp ekipmanları (kamp sandalyesi, kamp masası, kamp mutfağı vb) yaz döneminde kalabalık yerlere gitmeyi tercih etmeyerek sessiz bir tatil yapmayı isteyenlerin en çok aradığı ürünler oldu.KİRALIK KARAVAN VE YAZLIKLAR TERCİH EDİLDİŞikayetvar verilerine göre oyun merkezlerinde ziyaret oranı yüzde 75, bar ve gece kulüplerinde yüzde 52, havuz ve aqua parklarda yüzde 48, tur operatörlerinde yüzde 46 düştü. Termal otel ve devremülklerde ziyaret oranı yüzde 27 olurken denizyolu sektöründe bu oran yüzde 24'lere kadar geriledi.ŞİKAYETVAR HAKKINDA

Şikayetvar, şikayetlerin çözüme kavuşturulması, müşteri memnuniyetlerin artırılması amacına hizmet etmek için, internetin henüz emekleme döneminde olduğu 2001 yılında kuruldu. Türkiye ekonomisine yön veren firmalarının büyük çoğunluğunun yer aldığı Şikayetvar, firmaların deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olurken, gerçek müşteri yorumları ile tüketiciler için satın alma kararını ve marka tercihlerini etkileyen en önemli referans kaynağı olarak görev yapıyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yaz döneminde en çok bisiklet arandı' - Son Dakika

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