"Yaz dönemindeki rehavetin acı meyvelerini yiyoruz" - Son Dakika

"Yaz dönemindeki rehavetin acı meyvelerini yiyoruz"

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, Kayseri'de yaz döneminde vatandaşlar arasında rehavet meydana geldiğini ve şu zamanlarda bu rehavetin acı meyvelerini yediklerini söyledi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, Kayseri'de yaz döneminde vatandaşlar arasında rehavet meydana geldiğini ve şu zamanlarda bu rehavetin acı meyvelerini yediklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, Kayseri'de korona virüsün son durumu hakkında bilgiler verdi. Kayseri'de hastaneler, hekimler ve sağlık çalışanları ile birlikte canla başla bu salgınla mücadele ettiklerini kaydeden Şahin, "Yaz döneminde bir rehavet meydana geldiğini düşünüyoruz. Bunun da acı meyvelerini bugünlerde yemeye başladık. Aslına bakarsanız uzun bir süredir 'Durum iyiye gitmiyor, lütfen vatandaşlarımız daha duyarlı olsun, devletimiz de bu anlamda daha da ciddi tedbirler alsın' uyarılarında bulunuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki hastanelerdeki doluluk oranları ciddi şekilde artmış durumdadır. Bugün artık hastanelere ve yoğun bakımlara hasta yatırmak için belirli bir çaba sarf etmek noktasına ulaştık. Ancak işin sevindirici kısmı şu; hekimlerimiz arasında azim ve gayret üst düzeyde devam ediyor. Her ne kadar fiziksel ve psikolojik bir yıpranma olsa da biz bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Biz bu anlamda salgın yönetiminde hastanelere ve sağlık çalışanlarına bu yükü artırmamak adına destek olunması gerektiğini defalarca hatırlattık. Devlet görevlilerimiz de bu sesimizi duydu ve bu anlamda özellikle son zamanlarda ciddi adımlar atılmaya başlandı. Bu anlamda ilimizin yöneticilerine, başta valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere teşekkür ederiz. Bununla birlikte halen de atılması gereken adımlar olduğu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU HASTALIK HAFİFE ALINACAK BİR HASTALIK DEĞİL"

Korona virüsün hafife alınacak bir hastalık olmadığını kaydeden Şahin, "Vatandaşlarımıza bir kere daha hatırlatıyoruz. Bu hastalık hafife alınacak bir hastalık değil, ciddi bir hastalık. Keşke imkan olsa da bu hastalığı hafife alan, tedbirlere uyumda problem gösteren, umursamaz davranan bir takım vatandaşlarımıza hastanelerde yatan hastalarımızı, yoğun bakımlarda yatan hastalarımızı gösterebilsek. Çoğu insanda haklı olarak 'Bu sadece yaşlıları etkiliyor, gençleri çok etkilemiyor' gibi bir algı oluştu ama sonradan gördük ki yaşı gençte olsa aralarında meslektaşlarımızın da olduğu birçok vatandaşımız ek bir hastalığı olmasa bile ciddi şekilde sıkıntı yaşadılar. Ölümün eşiğinden dönenler, hatta maalesef vefat edenler var. Bu anlamda olayın hafife alınacak bir tarafı yok. Biz bir kere daha vatandaşlarımıza ciddi bir şekilde uyarıda bulunuyoruz. Bu bir savaştır, bu büyük bir mücadeledir. Burada biz sağlıkçılar en ön saflarda çarpışmaya devam ediyoruz ama bize destek olunması gerekiyor. Bir seferberlik ruhu gerekiyor. Bu seferberlik ruhuna her bir vatandaşımız dahil olmak üzere destek olunması gerekiyor. Çünkü siz hastalığı hafif belirtilerle atlatıyor da olsanız, sizin bulaştırdığınız kişiler hastanelere ve yoğun bakımlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu yükün altında da hastaneler ve sağlık çalışanları eziliyor. Onun için her bir vatandaşın bunun bir kul hakkı olduğunu unutmadan sizin yapacağınız duyarsızlık toplumda salgının yayılmasına neden oluyor. Bu yayılma, ülkeye ağır bedeller ödetiyor. Baştan beri tedbirli, temkinli ve bilinçli olan vatandaşlarımızı tenzih ederiz ama bu konuda halen soru işareti olan, 'Ya bu iş aslında çok abartılıyor, maskeye falan bu kadar gerek var mı' diyen vatandaşlara bir kez daha hatırlatıyorum. Bu işin şakası yok. Bu işin vatandaşın çabası ile olduğu gibi devletin de tedbirleri ile yürütülmesi gerekiyor ki; bu konuda atılan adımlarla da hep beraber ortak aklı çalıştırarak iş yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

(Ali Göç/İHA)

Mehmet İlhan, Koronavirüs, hastaneler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yaz dönemindeki rehavetin acı meyvelerini yiyoruz' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji 3 kent için sel uyarısı yaptı Yaptıkları defileyle fenomen olan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri yağıyor Borcu yüzünden intihara kalkışan kadın isyan etti: O para buraya gelecek İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı
Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi         
10:07
Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi         
09:28
Koca'dan Koca'dan "Filyasyon olmasaydı ne olurduk?" sorusuna net cevap: Perişan olurduk         
08:59
Uzman çavuş, tartıştığı arkadaşını vurdu! Biri mezara diğeri hapse Uzman çavuş, tartıştığı arkadaşını vurdu! Biri mezara diğeri hapse         
08:29
Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı         
08:18
Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı         
23:19
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı         
14:47
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 10:27:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yaz dönemindeki rehavetin acı meyvelerini yiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei