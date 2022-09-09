Twitter transfer sezonu verilerini açıkladı - Son Dakika
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Twitter transfer sezonu verilerini açıkladı

09.09.2022 19:59
Twitter transfer sezonu verilerini açıkladı

Yaz dönemindeki transfer çılgınlığı Twitter'ı da sarstı. Dünyaca ünlü yıldızlar rotasını Türkiye'ye çevirirken, Twitter gündemine oturdu.

Futbol dünyasında yaşanan gelişmeler sosyal medyananın ana gündem konularından birisi olmaya devam ediyor. Dün gece itibariyle Türkiye Süper Ligi'nde yaz transfer sezonu sona erdi. Bu yıl birçok uluslararası futbol yıldızı rotasını Türkiye Süper Ligi'ne çevirdi.

Tüm bu duyguların en yoğun yaşandığı yaz boyunca büyük heyecana, meraka ve coşkuya sahne olan Twitter,  transfer sezonu ile ilgili bazı verileri açıkladı. Bu veriler Türkiye'de futbol sevgisinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi: Bu dönem Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı.

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Transfer sezonunda 27 milyona yakın tweet atıldı

17 Haziran – 5 Eylül arası Twitter verilerine göre bu dönemde transferlerle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ve önemli yıldızlarla güçlenen kadrosuyla bu yıl yeni bir yolculuğa çıkan Fenerbahçe'yi ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş izledi.

Twitter transfer sezonu verilerini açıkladı

Son şampiyon Trabzonspor dördüncü, Süper Lig'e yeniden yükselen Ankaragücü ise beşinci oldu. Son olarak, İngiltere'de The Championship'de mücadele eden ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait olan Hull City'nin de Twitter Türkiye'de çokça konuşulduğunu belirtmekte fayda var.

Dele Alli duyuru tweetleri, Ronaldo'dan çok konuşuldu

Geçen sene ligde hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş, bu sene yeni bir yapılanma ve yıldızlarla zirve için mücadele edecek. Premier Lig'den yaptığı flaş transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş'ın son bombası Dele Alli olmuştu. Kariyerini yeniden alevlendirmek isteyen İngiliz süperstarın yeni yuvası Dolmabahçe oldu ve transferi Twitter'da büyük yankı uyandırdı.

Dele Alli, Twitter Türkiye'de Cristiano Ronaldo'dan bile daha çok konuşuldu! Beşiktaş'ın Twitter hesabının bir video ile Dele Alli'nin transferini duyurduğu tweet bu dönemin en çok retweet'i oldu.

Beşiktaş'ın bir başka flaş transferini duyurduğu Gedson Fernandes tweeti, en çok retweet ve etkileşim alan tweetler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldız forveti Joao Pedro'ya hoşlgedin dediği tweet, yoğun retweet alan bir diğer tweet oldu.

Ve Galatasaray'ın transfer sezonuna bitmeye yakın ardı ardına kaldırdığı uçaklar ve tweetleri, büyük bir etkileşimi çok kısa sürede aldı.

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Transfer döneminde Twitter'da en çok konuşulan takım Fenerbahçe, futbolcu Dele Alli oldu Transfer döneminde Twitter'da en çok konuşulan takım Fenerbahçe, futbolcu Dele Alli oldu Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü
Kaynak: Shiftdelete

Beşiktaş, Türkiye, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter transfer sezonu verilerini açıkladı - Son Dakika

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