Yaz ekranının birincisi izleyicinin gözdesi: Baht Oyunu

'Baht Oyunu'nun altıncı bölümünde Bora, Ada'nın evinde Rüzgar'ı görünce apartmandan hızlıca uzaklaştı. Ada, Bora'nın peşinden gitti ve Rüzgar'ın Tuğçe ile ilgili konuşmaya geldiğini söyleyerek durumu toparladı. Ada bu olayın ardından Bora'ya gerçekleri itiraf etmek istedi ama Rüzgar tehditleriyle ona engel oldu.

BORA VE EKİBİ, DOLANDIRICILIK ÇETESİNİ ÇÖKERTTİ...

Bora'nın 'Baht Oyunu' adlı yazısını hatırlayıp işin aslını ortaya çıkarması Ada'nın çok hoşuna gitti. Bora, yazıdaki imzayı değiştirmek istedi ancak Ada şirketin prestijini düşünerek itiraz etti. Gerçekleri Rüzgar'dan öğrenen Tuğçe ise bir karışıklık olduğunu söyleyerek Bora'nın önünde Ada'dan özür dilemek zorunda kaldı. Bora, Ada'nın başarısını ödüllendirmek için ona kendi kalemini hediye etti.

Bora, Ada, Tuğçe ve Rüzgar bir dolandırıcılık olayını çözmek için iki günlüğüne ilişki kampına katıldılar. Kampta çift rolü yapan Bora ve Ada arasında duygusal anlar yaşandı. Ada'nın, Tuğçe'nin arkadaşı Erdi ile dans etmesi Bora kıskandırdı ve o da Tuğçe'yi dansa kaldırarak misilleme yaptı. Ada ve Bora arasındaki kıskançlıklar gerçek duyguların su yüzüne çıkmasına neden oldu.

Kamp süresince araştırmalarını sürdüren Bora'nın şüpheleri doğru çıktı. Bora ve ekibi beraber hareket ederek dolandırıcılık olayının nasıl işlediğini çözdüler. Bora babası Zafer'e durumu bildirip yardım istedi. Bora'nın planı işledi ve polis kamp yerine baskın düzenledi. Dolandırıcılık çetesi Bora'nın dikkati sayesinde çökertilmiş oldu.

Kamp dönüşünde ise şoke edici bir gelişme yaşandı. Tuğçe ile görüşüp beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmek isteyen Celal, şirkete geldiğinde Ada ve Bora ile karşılaştı. Bora, Ada ile Celal'in birbirini tanıdığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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