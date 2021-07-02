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Yaz etkinliklerine geri sayım başladı - Son Dakika

Yaz etkinliklerine geri sayım başladı

02.07.2021 18:17
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Açılışı 14 Temmuz akşamı Kenan Doğulu yapacak.

Açılışı 14 Temmuz akşamı Kenan Doğulu yapacak. 17 Temmuz'da ise Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunuyla sahnede olacak. Doğu Demirkol, 5 Temmuz'da stand-up gösterisini sergileyecek. Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıl dönümü için Genco Erkal'ın "Yaşamaya Dair" 7 Ağustos'ta izleyicisinin karşısına çıkacak. Türk tiyatrosunun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanarak, Süheyl& Behzat Uygur tarafından sahnelenen "Süt Kardeşler" de 18 Ağustos'ta sahnede olacak. Sagopa Kajmer 31 Temmuz'da, Melek Mosso 2 Ağustos'ta, Cem Adrian 11 Ağustos'ta, Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio 13 Ağustos'ta, Haluk Levent 20 Ağustos'ta, Büyük Ev Ablukada 27 Ağustos'ta açık havada konser verecek.

Yaz etkinliklerine geri sayım başladı

Nazım Hikmet Ran, Kenan Doğulu, Şener Şen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yaz etkinliklerine geri sayım başladı - Son Dakika Magazin


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