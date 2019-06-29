Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı
1 saat önce
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi Yaz Futbol Okulu faaliyetlerine başladı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
'in Söğüt
İlçe Belediyesi Yaz Futbol
Okulu faaliyetlerine başladı.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, çalışmaları sürdüren çocukları ziyaret ederek başarılar diledi. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "Yaz futbol okulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Söğüt Belediyesi, Söğüt Spor ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen futbol yaz spor okulumuz ilçe tören alanında çim saha üzerinde gerçekleştirildi. Zeminin güzelliğinin yanı sıra havanında güzel olması çocuklarımızın daha eğlenceli ve daha verimli bir çalışma geçirmesini sağladı" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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