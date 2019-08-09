Son Dakika Haberleri: Yaz futbol okulu mangal partisiyle son buldu
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Yaz futbol okulu mangal partisiyle son buldu

32 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi yaz futbol okulu kapanışını mangal partisi ile yaptı.

Yaz futbol okulu mangal partisiyle son buldu, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi yaz futbol okulu kapanışını mangal partisi ile yaptı.

2019 yılı Gülüç Belediyespor yaz futbol okulu Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın düzenlediği mangal partisi etkinliğiyle son buldu. Yaklaşık 100 öğrencinin katılım sağladığı yaz futbol okulunda öğrenciler boş vakitlerini değerlendirdi. Düzenlenen etkinlikte mangal başına geçen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş çocuklara köfte ekmek ile ayran dağıttı.

Yaz Futbol okulunun sonuna geldiklerini söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş her sene geleneksel olarak minik sporcularla mangal partisinde buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Demirtaş konuşmasında, "Yaz futbol okulumuzun sonuna geldik. Mangal partilerimizi artık geleneksel hale getirdik. Her sene sonunda böyle mangal partisi yapıyoruz. Köfte, ayran dağıtıyoruz. Hem birlik beraberliği sağlamış, hem de çocuklarımızı teşvik etmiş oluyoruz. Çünkü bu çocuklar geleceğimiz, ahlaki değerlerimiz, bizde maddi manevi bir katkı sağlamış oluyoruz. Gülüç'teki anne ve babalara teşekkür ediyorum duyarlılık gösterdikleri için. Kendi evlatlarımıza sahip çıkıyoruz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ailelerimizden hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Tüm kurslarda olduğu gibi yaz futbol okulu içerisinde yapılan harcamalar ve etkinlikler olsun belediyemiz tarafından karşılanıyor. Gülüç Belediyespor da verilen hiçbir kurs ve etkinlikte para alınmaz. Boks, tekvando, A takımı, yaz okulları hepsi ücretsiz. Buda başarı getiriyor. Dünya birincileri, ikincileri hep Gülüç'ten çıktı bugüne kadar. Boks milli takımına kız erkek sporcular verdik aynı zamanda A takımı şampiyon oldu. Bu işler gönül işi ve sabır işi. Ücretsiz olduğu için çocuklarda duyarlılık gösteriyorlar. Gülüç halkının yanında olduğumuz gibi çocuklarımızın da yanındayız. Çocuklarımızı böyle sporla uğraşmalarını yeni bir aktivite kazanmaları inanın beni çok mutlu ediyor. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor etkinliklerinde elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Gülüç Belediyespor Yaz Futbol okuluna katılan minik sporcular, Gülüç Belediye Başkanına teşekkür etti. - ZONGULDAK
Zonguldak, Futbol, Gülüç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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