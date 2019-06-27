Yaz geldi! Ayaklar için bakım zamanı

Yaz geldiğinde şüphesiz hepimiz ağır botları ve kalın ayakkabıları rafa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm kış boyunca çoraplar ve ayakkabılar içinde hapsolan ayaklarımızsa, rengarenk sandalet ve terliklerle buluşmanın rahatlığını yaşıyor. Peki, ayaklarımız buna ne kadar hazır?

Yaz sıcakları insanları iyice etkisi altına almaya başladı. Kalın kıyafetler yerini ince ve ferah tutacak giysilere, aksesuarlara bıraktı. Yazlık ayakkabılar, sandalet ve terlikler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, bunca hazırlık yapılırken ayaklar bu yaz esintisine ne kadar eşlik edebilecek? İşte bütün bir yazı bakımlı ayaklarla geçirebilmek için birkaç ipucu.

Her gün soğuk su ile yıkayın, haftada bir kez bakım yapın

Gün boyu terleyen ayakların hijyeninin sağlanması çok önemlidir. Her gün soğuk su ile ayakların yıkanması vücuttaki kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Ayaklarda yaz aylarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de kuruma ve özellikle topuk bölgelerindeki çatlamalardır. Ayaklar için özel olarak üretilmiş yoğun nemlendiricili bakım kremleri hijyeni sağlanmış ayaklara düzenli olarak uygulandığında kısa sürede sonuç vermeye başlar. Ayaklardaki kuruma ve çatlamaları önlemek için haftada en az bir kez mutlaka ayaklara bakım yapılmalıdır.

Yaz aylarında hava alan ve doğal malzemelerle üretilen ayakkabılar tercih edilmeli

Ayaklar insan bedeninin tüm yükünü taşıyor. Bu nedenle bakımına ve hijyenine özen gösterilmelidir. Yaz aylarında mutlaka hava alan ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor. Ayakkabı seçiminde de tercih, doğal malzemeler kullanılanlardan yana olmalıdır. Sentetik malzemelerle üretilen ayakkabılar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yanlış ayakkabı seçimi tırnak batmaları, nasır ve mantar oluşumunun yanı sıra parmaklarda şekil bozukluklarına da neden olabilir. Kapalı ayakkabılarla birlikte mümkün olduğunca çorap da giyinmelidir. Ayrıca çorap seçimi de oldukça önemlidir, pamuklu olanlar tercih edilmelidir. Parmak arası terliklerin ve sandaletlerin kullanımı ayak derisinin sertleşmesine sebep olur. Çok sert tabanlı terlik ve sandaletlerden uzak durulmalıdır.

Topuk dikenine karşı yumuşak tabanlı ayakkabı giyilmeli

Topuğun taban kısmı özel bir yağ dokusu ile kaplıdır ve vücut yükünü taşımak için bölümler halinde dizilidir. Zamanla bu yağ dokusu aşınarak, yük taşıma özelliğini kaybedebilir ve ağrılar oluşabilir. Bu sebeple yumuşak tabanlı ayakkabılar tercih edilmelidir. Sabahları ayak tabanını esnetecek egzersizler yapılabilir. Eğer mümkünse gün içinde bu egzersizler birkaç kez tekrarlanmalıdır.

Topuk çatlaklarına nemlendirici krem uygulanmalı

Topuklarda yaşanan sertleşme ve çatlama sorunları gece yatağa girmeden önce sürülecek nemlendirici krem ve üzerine giyilecek bir çift çorapla çözülebilir. Bilhassa diyabet, egzama, sedef ya da nasırı olan hastalara her ayak yıkamasından sonra nemlendirici sürmeleri önerilir.

Tırnakta ve ayaklarda şekil bozuklukları görülebilir

Ayağa dar gelen ve sıkan ayakkabılar nasır oluşumunu tetikleyebilirken, tırnaklarda da travma etkisi yaratabilir. Bu durum da kan dolaşımının bozulmasına zemin hazırlayabilir. Buna bağlı olarak tırnaklarda renk değişimi, tırnakta ve ayaklarda şekil bozuklukları görülebilir. Ayrıca tırnaklarda ve ayak parmak aralarında mantar enfeksiyonu baş gösterebilir.

Mantar enfeksiyonlarına karşı önlem almak şart

Yaz aylarında havuz ve deniz kullanımı da ciddi bir oranda artış gösterir. Islak zeminle temas eden ayakları ise başka bir risk daha beklemektedir. Mantar enfeksiyonları özellikle yaz aylarında çok daha fazla yayılır. Ayaklarda ve ayak tırnaklarında mantar oluşumunu önlemek için bazı önlemler almak gerekir. Öncelikle ayaklar yıkandıktan sonra mutlaka kurulanmalıdır. Bu işlemi yaparken ayak parmaklarının aralarının nemli kalmadığından emin olunmalıdır. Çünkü mentar enfeksiyonları nemli zeminlerde yayılmaya eğilimlidir. Havlular ise kişiye özel olmalı ve başka biriyle paylaşılmamalıdır. Havuz kenarlarında, plajlarda, tatile gidildiğinde otel odalarında, çıplak ayakla yürünmemelidir.

Yanlış tırnak kesimi tırnakta batmaya neden olabilir

Ayak bakımında diğer önemli nokta ise tırnak kesimidir. Çünkü uzun süre ayakkabı içinde kalan ayaktaki tırnaklar doğru kesilmediğinde diğer parmaklara zarar verebilir ya da tırnaklarda batma meydana gelebilir. Batık tırnak bir süre sonra enfeksiyon kapabilir. Ayrıca uzun tırnakların arasında toplanan kir içerisinde mikrop ve bakteriler üreyebilir. Bu sebeple ayak tırnakları düz kesilmelidir. Uzunlukları tırnak altındaki etin hemen üzerinden kesilmeli ve fazla dipten olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Tırnaklar fazla uzamadan kesilerek, araları belirli periyotlarla fırçalanmalıdır.

Sağlıklı ayaklar için peeling

Ayaklara belli aralıklarla ayak peelingi de yapılabilir. Bazı ürünler alerjik reaksiyona neden olabileceğinden, kullanılan ürünlerin dermokozmetik olmasına özen gösterilmelidir.