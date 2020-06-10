Yaz geldi, klimaların faturadaki etkisine dikkat - Son Dakika

Yaz geldi, klimaların faturadaki etkisine dikkat

Covid-19 süreci ile evde geçirilen zamanın artması ve evdeki elektrikli cihazların bu dönemde daha da yoğun kullanılması, elektrik faturalarının artmasına neden olabiliyor.

Yaz geldi, klimaların faturadaki etkisine dikkat, System.String[]

Covid-19 süreci ile evde geçirilen zamanın artması ve evdeki elektrikli cihazların bu dönemde daha da yoğun kullanılması, elektrik faturalarının artmasına neden olabiliyor. Havaların ısınmasıyla artan klima kullanımı da elektrik faturalarına etki ediyor.


Pandemi nedeniyle evde geçirilen zamanın artmasıyla beraber aydınlatmadan televizyona, fırından bilgisayara kadar evlerde bulunan neredeyse tüm elektrikli cihazların kullanım süreleri de arttı. Yükselen enerji tüketimi ister istemez faturaları da etkiliyor. Yaz mevsiminin gelişiyle beraber klima kullanımında da artış yaşanmaya başladı. Konutlarda serinlemek amacıyla sıkça tercih edilen klimalar, uygun cihaz seçimi ve kullanım yapılmadığında faturalarda yüksek artışlara neden olabiliyor.


Limak Enerji'nin hazırladığı tüketim istatistiklerine göre; klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamaları yaz ayları için hane başına, örneğin 12 bin BTU'luk bir klima için aylık 82 TL'ye kadar ilave yük getirebiliyor.


Klimalar, evlerde yüzde 50'ye yakın tüketim artışına sebep oluyor


Klima tercihi faturaya yansıyan tutarı da doğrudan etkiliyor. Ortalama 200 kWh'lık tüketim yapan bir meskende klimaların 1 ay boyunca günde 3 saat çalıştırılması, tüketimde yaklaşık yüzde 50'lik artışa sebep oluyor. Bir ay boyunca günde 3 saat çalışan A+ sınıfı bir klima ortalama 97 kWh tüketim yaparken, A++ klima 81 kWh, A+++ klima ise ortalama 63 kWh tüketim yapıyor. Bu durumda A+ enerji sınıfında olan klimaların faturaya etkisi 82 TL olurken; A++ klimaların tüketimi 69 TL, A+++ klimaların tüketimi faturalara 53 TL olarak yansıyor. Limak Enerji, kullanım süresine bağlı olarak tüketim arttıkça bu farkın faturalara daha da yüksek oranda yansıyacağına dikkat çekiyor. Günde 3 saat kullanım üzerinden A+ enerji sınıfına sahip bir klima yerine A+++ enerji sınıfı bir klima tercih edilmesi durumunda aylık 30 TL'ye yakın bir tasarruf sağlamak mümkün oluyor. Günde 3 saat çalıştırılan bir klima; ütüden 4 kat, televizyondan 6 kat, bilgisayardan 4 kat, bulaşık makinasından 8 kat, tüm gün çalışan buzdolabından ise 3 kat fazla tüketim yapıyor.


Klima mı, vantilatör mü


Vantilatörlere kıyasla kuşkusuz açık ara daha iyi bir soğutma sağlayan klimalar, vantilatörlere göre ortalama 20 kat daha fazla enerji harcama kapasitesine sahip. Bu durum göz önüne alındığında vantilatör ile idare edilebilecek sıcaklıklarda vantilatörün tercih edilmesi, eğer sıcaklık daha da yüksekse önce vantilatör çalıştırarak, ortamı biraz serinlettikten sonra vantilatörü kapatarak klimayı çalıştırmak elektrik tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor.


Klimaların elektrik tüketimini azaltmak için tasarruf tavsiyeleri


Ortam büyüklüğüne uygun BTU kapasitesine sahip ve A+++ enerji sınıfı bir klima tercih etmek ve ortam sıcaklığına dikkat etmek tasarruf etmeyi sağlıyor. Klimanın soğutma derecesi yükseldikçe harcanan enerji sarfiyatı da artıyor. Klimayı sabit derecelerde tutmak, artacak enerji tüketimini engelleyeceği için tasarruf sağlıyor. Yüksek sıcaklıktaki bir alanı soğutmak için klimalar daha fazla enerji tükettiğinden, özellikle sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması, aynı odada birden fazla bilgisayar bulundurmamak, daha az miktarda ısı yaydığı için enerji tasarrufu özelliği bulunan ampuller kullanmak, bina yalıtımı yaptırmak ve klima bakımını düzenli yaparak verimli çalışmasını sağlamak gibi unsurlar da yine ciddi derecede tasarruf sağlıyor.


Evlerde enerji tüketimi yüzde 12 arttı


Limak Enerji, korona virüs salgınının bölgedeki enerji tüketimlerine etkisine dair kapsamlı bir araştırma da gerçekleştirmişti. Bu sonuçlara göre; mesken enerji tüketiminde sokağa çıkma kısıtlamalarının ve evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasının da etkisiyle Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12'lik bir artış gerçekleşmişti. Ayrıca araştırmada bir önceki yılın aynı dönemine göre Mayıs ayında, mesken abonelerinin yüzde 17'sinin tüketiminde yüzde 50 ve üzeri artış gerçekleştiği belirtildi. - BURSA

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaz geldi, klimaların faturadaki etkisine dikkat - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor         
17:09
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 21:18:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaz geldi, klimaların faturadaki etkisine dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]