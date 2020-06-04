Yaz geldi, yumurtanın ateşi düştü
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, vitamin deposu yumurtanın fiyatı yaz aylarının gelmesiyle birlikte düşüşe geçti.
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, vitamin deposu yumurtanın fiyatı yaz aylarının gelmesiyle birlikte düşüşe geçti. Korona virüsü salgını sonrası normalleşme sürecine girilirken, geçtiğimiz günlerde marketlerde ve pazarlarda 30'lu kolisi 22 liraya kadar yükselen büyük boy (62-73 gram) yumurtanın fiyatı 11 ile 15 lira arasına kadar düştü.
Virüs salgını sebebiyle bir süre öncesinde ateşi yükselen yumurtanın fiyatında ciddi gerileme var. Geçtiğimiz haftalarda kolisi 22 liraya kadar yükselen büyük boy yumurtanın fiyatı perakende 15, toptan 10 liraya kadar düştü. Bursa'da faaliyet gösteren bir yumurta üreticisi firmanın yetkilisi, "Yaklaşık 15 gün öncesinde yumurtaya adeta güç yetmiyordu. Virüs salgını sebebiyle gıda ürünlerindeki artıştan yumurta da nasibini aldı. Toplumun evde karantinaya girmesiyle birlikte yumurtaya olan talep arttı. Talep artınca da piyasada yumurta fiyatlarının ateşi yükseldi. Normalleşme ile birlikte yaz aylarının da gelmesiyle yumurta fiyatları normal seyrine döndü. Okulların kapandığının açıklanması da fiyatların gerilemesine sebep oldu. Çünkü öğrencilerin kahvaltılarının vazgeçilmezidir yumurta. Şimdilerde Bursa ve civarında toptan büyük boy yumurtanın kolisi 10 - 12 liraya kadar düştü. Bazı zincir marketler halen yumurtanın kolisini 17-19 TL bandında satarken bu rakam bazı marketlerde 11-15 liraya kadar düştü. Önümüzdeki günlerde yumurta fiyatlarının daha da gerilemesini bekliyoruz." diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:54 Kaynak: İHA
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