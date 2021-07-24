Yaz günleri etkinliklerle başka güzel

KONSER

Teoman, bugün ve yarın Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde. 21.00'deki konserin bilet fiyatları 90-350 lira arasında.

Gülşen, bugün saat 21.00'de Jolly Joker Alaçatı sahnesinde. Bilet fiyatı 169-395 lira. Sahne önü (VIP) iki kişilik biletse 2.700 lira.

Cemal Can, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'de BLU Bodrum'da. Bilet 222 lira.

Yıldız Tilbe, Jolly Joker Alaçatı'da! 28 Temmuz Çarşamba saat 21.00'de başlayacak konserin biletleri 226-452 lira arasında.

Can Kazaz, 30 Temmuz Cuma günü, saat 20.00'de Zorlu PSM Amfi'de. Bilet 88 lira.

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve fotoğrafçı Muhsin Akgün, 28 Temmuz Çarşamba saat 20.00'de '%100 Music presents Afterwork Party' ile sizi iş çıkışı eğlenmeye davet ediyor. Etkinlik ücretsiz.

Göksel Bodrum Antik Tiyatro'da! Ön sanatçı olarak Fikri Karayel'in de sahneye çıkacağı konser 27 Temmuz Salı, saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları, 90-220 lira.

Edis, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava sahnesinde. Biletleri 190-280 lira.

Rap müziğin popüler ismi UZİ, 27 Temmuz Salı günü, saat 17.00'de BLU Bodrum'da sahneye çıkıyor. Bilet fiyatı 222 lira.

Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay, 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında bu akşam Antik Taş Ocağı-Bodrum'da saat 21.00'de sahnede olacak. Bilet fiyatı tam 165, öğrenci 90 lira.

SERGİ

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndaki fotoğraf ve yeni medya eserlerinden derlenen 'Hareket Eden Anılar' sergisi, teknolojinin değişim yolculuğuna tanıklık ediyor. Sergi 6 Ağustos tarihine kadar Fişekhane'deki Cocoon'da sanatseverlerle buluşacak.

Dünyadan ve Türkiye'den 13 sanatçının işlerini bir araya getiren 'Zevk Meselesi' başlıklı sergi, 'kitsch' kavramına dikkat çekiyor. Pera Müzesi'nde 8 Ağustos'a kadar görülebilir. Giriş ücreti tam 25, indirimli 10 lira.

Sürgüne gitmek zorunda kalıp mülteci kamplarında yaşayan Fransız-Laos asıllı fotoğrafçı Lam Duc Hien'in 'Anne, Anneler' isimli sergisi 25 Ağustos'a kadar İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde...

STAND-UP

Yarattığı tiplemelerle seyircinin beğenisini kazanan Okan Çabalar, 30 Temmuz saat 21.00'de Bodrum mi'TERRACE sahnesinde. Bilet fiyatları 90-105 lira arası değişiyor.

Oyuncu, yazar Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' isimli stand-up gösterisi 30 Temmuz Cuma, saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava'da. Bilet fiyatları 99-183 lira arasında...

ATÖLYE

Yaz ayları boyunca her çarşamba saat 7.00-8.00 arasında Cihangir Yoga işbirliğiyle Sakıp Sabancı Müzesi'nin bahçesinde 'Müzede Yoga' etkinliği var.

Dönüştürücü doğal nefes koçu Neslihan Yavuzcan, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 'Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı'na bekliyor. Her çarşamba saat 11.00'de gerçekleşen nefes atölyesinin katılım ücreti 150 lira.

Sanatçıların yönlendirmeleri sonunda bir yağlıboya tablo yapabilirsiniz. 31 Temmuz Pazar saat 19.00'da Masterpiece Göztepe'de gerçekleşecek 'kumsal tabloları' konseptli resim atölyesinin katılım ücreti 120 lira.

FESTİVAL

İzmir, Hangout Bahçe'de müziğe ve eğlenceye doyacağınız Garden Brewery Fest yarın saat 17.00'de kapılarını açıyor. Oyunlar, DJ performansları ve sürpriz ödüllerin olacağı festivalin bileti 70 lira.

Kuşadası Jade Beach Club, Summer Fest'e ev sahipliği yapıyor. 1 Ağustos Pazar 16.00'da başlayacak festivalde Şehinşah, Zen-G ve Patron gibi isimler sahneye çıkacak. Biletler 112 ila 168 lira.

Bu yıl 10-19 Ağustos'ta düzenlenecek 7. Ayvalık Müzik Festivali'ne katılım ücretsiz. Ancak beldedeki yüksek doluluk oranı nedeniyle yer bulmak için şimdiden plan yapmak gerekiyor.