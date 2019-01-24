Son Dakika Haberleri: 'Yaz(ı) Kampı', Antalya'da

'Yaz(ı) Kampı', Antalya'da

32 dakika önce

Beş yıldır Bodrum'da Gümüşlük Akademi'de eğitmen, danışman ve yazar Yasemin Sungur tarafından düzenlenen Yaz(ı) Kampı şubat ve mart aylarında Antalya'da düzenleniyor.

'Yaz(ı) Kampı', Antalya'da, System.String[]

Eğitmen, danışman ve yazar Yasemin Sungur tarafından düzenlenen "Yaz(ı) Kampı" Antalyalılarla buluşuyor. Antalya'da 6 günlük bir atölye olarak 2 bölüm halinde gerçekleşiyor. İlk bölüm 15-16-17 Şubat ikinci bölüm ise 8-9-10 Mart tarihleri arasında düzenleniyor.

Sungur, Antalya'daki Yaz (ı) Kampı hakkında şu bilgileri verdi: " Antalya'da ilk bölüm çalışmamız 3 + 3 olacak şekilde 6 gün. Sonrasında ayda 1 günlük buluşmalar ile ve online çalışmalar ile devam ediyoruz."Yasemin Sungur, Yaz (ı) Kampı'na katılanların neler yaşayacakları hakkında şunları söyledi. "Katılımcılar neden yazmak istiyorlar, ne yazmak istiyorlar bu konuda kendilerini keşfediyorlar. Kamp süresince metin okuması yapacağımız kitaplar oluyor. Yazıyla ilişkimizi geliştiriyoruz. Zihnimizi yazmak konusuna alıştıracak, çalışmalar yapıyoruz. Okumak ve yazmak aslında bireysel yalnız yapılan çalışmalardır. Bu çalışma sırasında katılımcılar birbirinden de öğreniyorlar. Sadece okumak değil; analiz ederek okumak, okuduğu metin üzerinde düşünmek, fikir yürütmek, nitelikli okur olmak..."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:12 Kaynak: Bültenler

Yasemin Sungur, Antalya, Güncel
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