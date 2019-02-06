Son Dakika Haberleri: Yaz-kış Çadırda Yaşıyorlar

Yaz-kış Çadırda Yaşıyorlar

23 dakika önce

Yaz-kış çadırda yaşıyorlarKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yenice köyü yakınlarındaki boş arazide yaklaşık yıllardır yaz-kış çadırda kalan 20 kişilik akraba topluluğu, zor şartlara rağmen yaşamlarını sürdürüyor.

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Yaz-kış çadırda yaşıyorlar

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yenice köyü yakınlarındaki boş arazide yaklaşık yıllardır yaz-kış çadırda kalan 20 kişilik akraba topluluğu, zor şartlara rağmen yaşamlarını sürdürüyor.
Kışın yarım metre kar olsa da aynı bölgede yaşamaya devam eden 20 kişilik akraba gurubu, geçimlerini hurdacılık yaparak sağlıyorlar. Ailede okula gitmek isteyen ve devletten destek bekleyen çocuklar dikkat çekiyor.
Ailenin büyüklerinden Ramazan Kahraman, "Yaklaşık 30 senedir burada duruyoruz. Geçimimizi hurda toplayıp satarak sağlıyoruz.Kışın yarım metre kar olsa da çadırlarımızda duruyoruz" dedi.
Çadırda yaşayan 12 yaşındaki Funda ise, okula gitmek istediğini ifade etti.
Son derece ilkel şartlarda elektriksiz ve susuz şartlarda yaşayan Kahraman ailesinin fertleri, "Biz ekmeğimizi hurdacılık yaparak sağlamaya çalışıyoruz. Yıllardır hiç evimiz olmadı. Çadırlarda kışın zor şartlarda olsa kalıyoruz. Devletimiz bize destek verirse her işi yapmaya hazırız" dediler.
30 yıldır aynı bölgede çadırda yaşayan vatandaşlar, toplanan hurdaların Gediz ve Tavşanlı'dan gelen alıcılara satıldığını belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Kütahya, Yenice, Emet, Yerel
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