Yaz-kış demeden "can dostları"nın imdadına yetişiyorlar - Son Dakika

Ankara'da hayvanseverler kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor.

Çankaya ilçesi İmrahor bölgesinde, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve hayvanseverler, soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını doyurmak için seferber oluyor.

Bölgede besleme seferberliğine katılanlardan hayvansever Faruk Açık da eşiyle birlikte 12 yıldır arazide ve dağlarda sokak hayvanlarını yazın susuz, kışın yiyeceksiz bırakmıyor.

Soğuk havaya rağmen dağlarda, ormanlarda dolaşan Açık, bulduğu sokak hayvanlarına yiyecek veriyor.

Açık, yaralı ya da bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilen hayvanları da toplayarak bölgedeki orman arazisinde kurduğu barınakta tedavileri için çaba gösteriyor.

Diğer sivil toplum kuruluşu üyeleriyle birlikte hareket eden Açık, AA muhabirine, sokak hayvanlarına karşı özelikle bu aylarda daha duyarlı, merhametli ve yardımsever olunmasını istedi.

Havaların soğumasıyla sokak hayvanlarına yardım konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Açık, şunları kaydetti:

"Dışarıya yiyecek koyacaksak kapların yayvan olması daha iyi olur. Dar kapların içerisindeki yemek veya suyun dibine ulaşmak istedikleri zaman kafaları sıkışabiliyor. Biz, bu tarz olaylara çok denk geliyoruz. Birçok hayvanı son anda ölümden kurtardık. O yüzden özelikle yiyecek, su bırakanlar yayvan kaplarda bıraksınlar. Bu soğuk aylarda kömürlük, araba garajları, depolarımızı açmamız gerekiyor çünkü sokak hayvanlarının sığınacak hiçbir yeri yok. Balkon altlarına kilimler, battaniyeler serelim. Parklara, köşe başlarına kulübeler koyalım, yiyecekler koyalım."

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan sokak hayvanları için bir araya gelen Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyeleri adına konuşan Erkin Erdoğdu da haftanın her günü bir defa da olsa söz konusu bölgeye yiyecek taşıdıklarını söyledi.

Öte yandan soğuk havadan korunmak için otomobil motorlarına sığınan hayvanlara dikkati çeken Erdoğdu, araç sahiplerinden motoru çalıştırmadan önce kaputa vurmalarını istedi.

Bölgede besleme yapan Pati Koruyucuları üyesi Ayşe Taşkıran da havanın aşırı soğuk olması sebebiyle besleme yapılmazsa hayvanların telef olabileceklerini belirtti.

Belediyelerin barınak konusunda yeterli altyapıya sahip olmadıklarını söyleyen Taşkıran, "Hayvanlara sahip çıkma konusunda bir avuç gönüllünün emeği olsa da insanların bilinçli olması gerekiyor. Buradaki hayvanların beslenmesi gerekiyor. Çoğu açlıktan, hastalıktan ölüyor. Bununla kalmıyor kötü niyetli insanların yaptıklarıyla da savaşıyorlar. Belediyelerin bu tarz konulara daha duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.