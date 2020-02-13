Yaz-kış demeden uçurtma üretiyor - Son Dakika
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Yaz-kış demeden uçurtma üretiyor

7 saat önce

Samsun'da 20 seneyi aşkın süredir çeşitli renk ve motiflerde uçurtmalar yapan Mustafa Ersayın yaz, kış demeden uçurtma üretmeye devam ediyor.

Yaz-kış demeden uçurtma üretiyor, System.String[]

Samsun'da 20 seneyi aşkın süredir çeşitli renk ve motiflerde uçurtmalar yapan Mustafa Ersayın yaz, kış demeden uçurtma üretmeye devam ediyor.


İlkadım ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Ersayın'ın yaptığı uçurtmalara talepler her geçen gün artıyor. Kış mevsiminde de durmak bilinmeyen bir hevesle çalışan emekli Mustafa Ersayın 20 yıldır devam eden uçurtma üretme aşkı ile şu ana kadar yaklaşık 7 bin uçurtma üretti. Eskiden bakkal dükkanı olarak işlettiği mekanını bir uçurtma üretim yerine dönüştüren Ersayın, kış mevsiminde üretime devam etmesiyle dikkat çekiyor. Farklı boyutlarda uçurtmalar üreten Ersayın, küçük olanları 10 ile 20 TL, orta boyları 25-50 TL, büyük boy uçurtmaları ise 100 TL fiyatla satıyor.


"Şehit çocuklarına ücretsiz uçurtma"


5 yıl önce yaşadığı bir olay karşısında duygulanan Ersayın, artık şehit çocuklarına ve şehit derneklerine ücretsiz uçurtma üretiyor. Kendisinden sadece çocukların uçurtma almadığı söyleyen Ersayın, "Ben doktorlara, öğretmenlere, hakimlere kadar uçurtma üretiyorum. Yaptığım uçurtmalar gökyüzünü renklendiriyor. Bundan 20 sene önce çocuğuma hediye etmek için yaptığım uçurtma, şimdi bende aşka dönüştü. O günden beri üretmeye devam ediyorum. İnsanları çocukluklarına döndürmeye, çocukların ise yüzlerini güldürmeye devam edeceğim" dedi. - SAMSUN

Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
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