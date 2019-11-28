Yaz kızım, 200 top kumaş! Afili Aşk'ta neler oldu?

Afili Aşk 27 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Kerem ve Ayşe, şirkette de yine Melahat engeline takılıyor! Onların bir araya gelmemesi için Ayşe'nin yanından bir an bile ayrılmayan Melahat adeta nöbet tutuyor. Ayşe'yle şirkette görüşeceğini düşünen Kerem ise Melahat'i gördüğünde şok oluyor! Ayşe ve Kerem, gizli gizli mesajlaşıp görüşmeye başlıyor. Melahat, Ayşe'nin yanından ayrılır ayrılmaz Kerem'le buluşan Ayşe'nin mutluluğu uzun sürmüyor. Kerem ve Ayşe'yi odalarında göremeyen Melahat onları toplantı odasına basıyor ancak Kerem'den gelen zekice hamle, olayı toparlamaya yetiyor!



