Son Dakika Haberleri: Yaz kızım, 200 top kumaş! Afili Aşk'ta neler oldu?
Son Dakika Magazin Yaz kızım, 200 top kumaş! Afili Aşk'ta neler oldu? - Son Dakika Magazin

Yaz kızım, 200 top kumaş! Afili Aşk'ta neler oldu?

6 saat önce

Afili Aşk 27 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Kerem ve Ayşe, şirkette de yine Melahat engeline takılıyor!

Yaz kızım, 200 top kumaş! Afili Aşk'ta neler oldu?, System.String[]

Afili Aşk 27 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Kerem ve Ayşe, şirkette de yine Melahat engeline takılıyor! Onların bir araya gelmemesi için Ayşe'nin yanından bir an bile ayrılmayan Melahat adeta nöbet tutuyor. Ayşe'yle şirkette görüşeceğini düşünen Kerem ise Melahat'i gördüğünde şok oluyor! Ayşe ve Kerem, gizli gizli mesajlaşıp görüşmeye başlıyor. Melahat, Ayşe'nin yanından ayrılır ayrılmaz Kerem'le buluşan Ayşe'nin mutluluğu uzun sürmüyor. Kerem ve Ayşe'yi odalarında göremeyen Melahat onları toplantı odasına basıyor ancak Kerem'den gelen zekice hamle, olayı toparlamaya yetiyor!


Afili Aşk Dizisi, Çarşamba, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:49 
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