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Yaz Kur'an kursları başladı

51 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı tüm camii ve Kur'an kurslarında yaz tatili boyunca Kur'an-ı Kerim, siyer, ibadet, ahlak ve dini bilgilerin verileceği yaz Kur'an kursları Bilecik'te de açıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı tüm camii ve Kur'an kurslarında yaz tatili boyunca Kur'an-ı Kerim, siyer, ibadet, ahlak ve dini bilgilerin verileceği yaz Kur'an kursları Bilecik'te de açıldı.

Yaz Kur'an kurslarının başlaması nedeniyle Bilecik merkez Şerifpaşa Camii'nde gerçekleştirilen açılış törenine; Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, cami görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış sonrası bir açıklama yapan Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, "Öğrencilerimiz için Kur'an kurslarımız başlamış oldu. Bilecik İl Müftülüğümüz bünyesindeki kurslar açıldı ve öğrenciler Kur'an eğitimini almaya başladılar. Bu kurslarda çocuklarımız dini eğitimin temelini ve vatan sevgisi, birlik, beraberlik ve bunun gibi milli ve manevi değerleri öğrenecekler. Öğretici hocalarımız en iyi şekilde burada derslerini verecekler. Haftada 5 gün, 3'er saat halinde kurslarımız gerçekleşecektir. Kurslarımız 3'er dönem olup, her dönem içinde kayıtlar yenilenecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Necati Akkuş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Yaşam
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