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Yaz Kur-an Kursları başlıyor

1 saat önce

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Yaz Kur-an Kurslarının yarın itibariyle başlayacağını duyurdu.

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Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Yaz Kur-an Kurslarının yarın itibariyle başlayacağını duyurdu.

Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu ile İhlas Haber Ajansı Malatya Temsilcisi Cahit Özçelik, Malatya İl Müftülüğüne atanan Veysel Işıldar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Işıldar, 17 Haziran Pazartesi günü Yaz Kuran Kurslarının başlayacağını aktararak, "Resmi açılışımızı da Melek Baba Camisinde yapacağız. Camilerde Kuran Kursları dersi alan öğrencilerimizin sayısı geçen yıl 27 bin civarındaydı. Türkiye genelinde Kuran Kurslarımıza katılım sayısı 12 milyon 700 bin civarında. İnşallah bu yıl da kazasız ve belasız bir şekilde tamamlarız ve çocuklarımızın Kuran'ı öğrenmesine vesile oluruz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
Türkiye Gazetesi, Türkiye, Kuran-ı Kerim, Malatya, Güncel
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