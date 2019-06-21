Son Dakika Haberleri: Yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt oldu
Son Dakika Güncel Haber

Yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt oldu

2 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, müftülük tarafından açılan yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, müftülük tarafından açılan yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt yaptırdı.
Mudurnu İlçe Müftüsü Necmi Ünsal, TOKİ Cami'nde başlatılan yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Ünsal, okulların kapanması ile birlikte öğrenciler için yaz Kuran kurslarının açıldığını ifade ederek, "Yaz Kuran kurslarımız başlamış olup öğrencilerimiz camilerimizi doldurmaktadır. Mudurnu olarak köylerimizde ve mahallelerimizdeki camilerimizde bu yaz kurslarımız devam etmektedir. İki ay sürecek olan kurslarımızda yaklaşık iki bin öğrenci eğitim görecek. Bu kurslarımızda Kuran öğrenmenin yanı sıra ibadet, itikat ve ahlak konularında dersler verilecektir." dedi.
Kuran kursuna katılan Utku Özcelik ise okullar kapandıktan sonra camilerde açılan Kuran kurslarına başladığını belirterek, "Camilerimiz çocuklarla doldu. Bizde camilerde dua ve sureleri öğrenerek bilgilerimizi artırıyoruz." dedi.
Okulların yaz tatiline çıkması ile birlikte Kuran kursuna başladığını anlatan Ahmet Can Karademir de, burada hem arkadaşları ile oyun oynadıklarını hem de din görevlilerinden Kuarn ve diğer dini bilgileri öğrendiklerini kaydetti.
Yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt oldu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:39 Kaynak: AA
Bolu, Kuran-ı Kerim, Mudurnu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisi hakkında açıklama: İddia asılsız AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi: Alacağımız tedbirler hafif olmayacak! Hostesler gelirlerini artırmak için kullanılmış iç çamaşırlarını satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:51:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaz Kur'an kurslarına 2 bin öğrenci kayıt oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]