Yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk kez bu yıl iki dönem halinde gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarında ikinci dönem başladı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:26 Kaynak: İHA
'nın Orhangazi
ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından ilk kez bu yıl iki dönem halinde gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarında ikinci dönem başladı. İkinci dönem 9 Ağustos tarihinde tamamlanacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçe müftülükleri vasıtası ile yürütülen yaz Kur'an-ı kerim kurslarında ikinci dönem başladı. Bu sene ilk kez iki dönem halinde gerçekleştirilen kurslarda ikinci dönem 15 Temmuz tarihi itibariyle başladı. İkinci dönem kursları 9 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Öte yandan Orhangazi'de müftülük nezaretinde camilerde din görevlileri ve Kur'an kursu hocaları tarafından verilen kurslarda yaklaşık 2 binin üzerinde öğrenci eğitim görüyor. - BURSA
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