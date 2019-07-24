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Yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi

42 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk kez bu yıl iki dönem halinde gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarında ikinci dönem başladı.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk kez bu yıl iki dönem halinde gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarında ikinci dönem başladı. İkinci dönem 9 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçe müftülükleri vasıtası ile yürütülen yaz Kur'an-ı kerim kurslarında ikinci dönem başladı. Bu sene ilk kez iki dönem halinde gerçekleştirilen kurslarda ikinci dönem 15 Temmuz tarihi itibariyle başladı. İkinci dönem kursları 9 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Öte yandan Orhangazi'de müftülük nezaretinde camilerde din görevlileri ve Kur'an kursu hocaları tarafından verilen kurslarda yaklaşık 2 binin üzerinde öğrenci eğitim görüyor. - BURSA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Orhangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:26 Kaynak: İHA
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