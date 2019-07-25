Son Dakika Haberleri: Yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi
Son Dakika Yaşam Haber

Yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

34 dakika önce

Bozüyük İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde yaz Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi, System.String[]
Bozüyük İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde yaz Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

11 takımın katıldığı, yaklaşık 200 öğrencinin doğrudan bulunduğu turnuva oynanan final maçı ile sona erdi. Turnuvada birinciliği Ertuğrulgazi Camii kurs öğrencileri alırken 2. TOKİ, 3. ise İçköy Camii kurs öğrencileri oldu.

Final karşılaşması sonrasında kupa töreni yapıldı. Törene katılan İl Müftüsü Necati Akkuş, turnuvaya katılan öğrencilere, Vali Bilal Şentürk'ün selamını ileterek iyi dileklerini bildirdi ve bir konuşma yaptı. Konuşmasında Kur'an öğrenimine temas ederek, spor gibi sosyal etkinliklerin Kur'an'ın öğütlediği kardeşliği geliştirdiğini söyledi. Turnuvaya İlçe Müftüsü Mustafa Topal, İnhisar Müftüsü İbrahim Koç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, İlçe Vaizi Yasin Kara ve Murakıp Osman Avcı, öğrenci velileri ve davetliler katıldı. Dereceye giren kurs öğrencilerine kupa ve hediyeleri verildi. - BİLECİK
Bozüyük, Futbol, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişanlı çifti havuz başında bayılıncaya kadar dövdüler Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, olayın iç yüzünü anlattı Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da asfalt eridi Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geri döndüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:51:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]