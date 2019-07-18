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Yaz Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi

2 saat önce

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünce, yaz Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı yaşam ile ilgili eğitim verildi.

Yaz Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi, System.String[]
Mardin İl Sağlık Müdürlüğünce, yaz Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı yaşam ile ilgili eğitim verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce toplumun sağlıklı beslenmesi ve hareketli yaşama teşvik edilmesi, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konularında farkındalığın arttırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Bu kapsamda Mardin merkez ve ilçelerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilerde açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için çeşitli etkinlikler yapılıyor.
Fuat Yağcı Camisi Yaz Kuran Kursunda çocuklara, Dr. Hasan Tırpan ve Dr. Medine Ege tarafından, "sağlıklı beslenme", "sağlıklı su tüketimi", "ağız ve diş sağlığı", "sağlıklı yaşam için hijyen kuralları" konularında bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca etkinlik kapsamında çocuklara, "el hijyeni", "güvenlik için dikkat edilmesi gerekenler", "ellerimizi yıkayalım sağlığımızı koruyalım", "hareketli yaşıyorum sağlığımı koruyorum" ve "sağlık sözlüğüm" başlıklı broşürler ile ağız diş seti, şapka ve kalemlik dağıtıldı.
Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:19 Kaynak: AA
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