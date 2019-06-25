Son Dakika Haberleri: Yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Son Dakika Yaşam Haber

Yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

2 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince camilerde kurslara katılan öğrenciler güvenli trafik konularında bilgilendirildi. Ülkemizin toplumsal bir yarası olan trafik kazalarında insan hatalarını en aza indirmek için gerekli olan trafik güvenliği bilinci kavramını ve önemini çocuklara erken yaşta öğretmek amacıyla bu eğitimlere önem verildiği belirtildi. Çocukların küçük yaşta edindikleri trafik bilincinin ilerleyen yaşlarda daha etkin olarak hayatlarında uygulamaya koydukları kaydedildi. Daha güvenilir ve huzurlu bir trafik güvenliği için eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
trafik kazaları, trafik tescil ve denetleme büro amirliği, bozüyük, bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocası ölünce çalışanlar işsiz kalmasın diye yemek fabrikasının başına geçti Çantasındaki hayvanla ilgili gerçek sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]