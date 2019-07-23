Son Dakika Haberleri: Yaz kursu öğrencilerine trafik eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

Yaz kursu öğrencilerine trafik eğitimi

32 dakika önce

Kütahya'da yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik polisleri camide trafik eğitimi verdi.

Yaz kursu öğrencilerine trafik eğitimi, System.String[]
Kütahya'da yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik polisleri camide trafik eğitimi verdi.
Kent merkezindeki çeşitli cami ve Kur'an kurslarında kurslara katılarak yaz tatillerini değerlendiren öğrenciler, Ku'an ve dini eğitimlerinin yanı sıra trafik eğitimi alıyor.
Kütahya Müftülüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan protokol kapsamında cami ve Kur'an kurslarını ziyaret eden trafik amir ve polisleri, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler veriyor.
Protokol kapsamında Zafertepe Mahallesi'ndeki Valide Sultan Cami'sinde öğrencilerle bir araya gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik amiri Erkay Akça ve trafik polis memurları, yaya ve araç trafiği hakkında çocukları bilgilendirdi.
Eğitimde ayrıca, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gerekenler, emniyet kemeri kullanımı, araç kullanırken cep telefonuyla konuşulmaması, yaya geçitlerinde cep telefonu ile ilgilenilmemesi, motosiklet kullanımında kask kullanımı gibi konulara değinildi.
Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar Doğal Yaşam Parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı Taksici tartıştığı yolcusuna bıçakla saldırdı! O anlar kamerada Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:37:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaz kursu öğrencilerine trafik eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]