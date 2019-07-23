Yaz kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Kütahya
'da yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik polisleri camide trafik eğitimi verdi.
Kent merkezindeki çeşitli cami ve Kur'an kurslarında kurslara katılarak yaz tatillerini değerlendiren öğrenciler, Ku'an ve dini eğitimlerinin yanı sıra trafik eğitimi alıyor.
Kütahya Müftülüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan protokol kapsamında cami ve Kur'an kurslarını ziyaret eden trafik amir ve polisleri, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler veriyor.
Protokol kapsamında Zafertepe Mahallesi'ndeki Valide Sultan Cami'sinde öğrencilerle bir araya gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik amiri Erkay Akça
ve trafik polis memurları, yaya ve araç trafiği hakkında çocukları bilgilendirdi.
Eğitimde ayrıca, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gerekenler, emniyet kemeri kullanımı, araç kullanırken cep telefonuyla konuşulmaması, yaya geçitlerinde cep telefonu ile ilgilenilmemesi, motosiklet kullanımında kask kullanımı gibi konulara değinildi.