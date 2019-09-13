Son Dakika Haberleri: Yaz kursunda çizilen resimler sergilendi
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Yaz kursunda çizilen resimler sergilendi

1 saat önce

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi'nde resim kursuna katılan çocukların çizdiği resimler sergilendi.

Yaz kursunda çizilen resimler sergilendi, System.String[]

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi'nde resim kursuna katılan çocukların çizdiği resimler sergilendi.

İki semtteki merkezde gerçekleştirilen programlarda okul öncesi öğrencileri gösterisi sundu, müzik dinletisi yapıldı.

Yaz dönemindeki kurslara katılarak alanında uzman eğitmenlerden eğitim alan çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını yansıtan birbirinden ilgi çekici resimler beğeni topladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, emek veren eğitmenlere ve çocuklara teşekkür ederek sosyal, kültürel ve eğitim çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Beyoğlu, "Bir çocuğun mutluluğu tüm dünyaya bedeldir. Bizim çocuklara ve insanlara bakışımız bu şekilde. Sosyal, kültürel ve eğitim çalışmalarına özel önem veriyoruz. Bu çalışmaların güzel sonuçlarını görmek sevindirici. Çocuklarımız ve eğitmenlerimiz büyük emek vermiş, ortaya bu anlamlı eserler çıkmış. Hepsini tebrik ediyoruz. Gönül belediyeciliği diyoruz. Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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