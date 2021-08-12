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Yaz lezzetleri, kavurucu sıcakla kışa taşınıyor - Son Dakika

Yaz lezzetleri, kavurucu sıcakla kışa taşınıyor

12.08.2021 11:01
Yaz lezzetleri, kavurucu sıcakla kışa taşınıyor, System.String[]

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te kışın tüketilmek üzere biber, kabak ve patlıcan gibi sebzelerden oluşan kurutmalıklar, 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda hazırlanıyor.

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te kışın tüketilmek üzere biber, kabak ve patlıcan gibi sebzelerden oluşan kurutmalıklar, 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda hazırlanıyor.

Kış aylarında hemen her evde tüketilen kurutmalıklar, mevsimlik işçiler tarafından büyük bir emekle hazırlanıyor.

Tarladan toplanan biber, patlıcan, acur ve kabaklar mahallede kadınlar tarafından temizlenip içleri oyulduktan sonra 50'şer adet ipe diziliyor. Kentin yüksek tepelerine getirilen sebzeler, sürekli güneş alması için güney yönüne bakan ahşap askılarda kurumaya bırakılıyor.

Yaklaşık 10 gün boyunca güneş altında iyice pişen kurutmalıklar toplanıp paketlenmek üzere şehre gönderiliyor.

Özenle paketlenen kurutmalıklar, kışın tüketilmek üzere yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Böylelikle yazın lezzeti kış aylarına da taşınmış oluyor.

İşçilerden İmam Özer, AA muhabirine, kurutmalık işinin zor ve zahmetli olduğunu söyledi.

Sıcak havanın kurutmalıklara iyi geldiğini ancak kendi işlerini zorlaştırdığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Burada çalışmanın birinci zorluğu havaların sıcak olması. Sıcaklar nedeniyle daha çok yoruluyoruz. Acı biberlerle uğraştığımız için elimiz acı oluyor. Diğer güne kadar ellerimizin ağrılarını hissediyoruz. Geceleri ellerimiz yanıyor. Buradaki amacımız insanlar kışın kuruttuğumuz ürünleri güzel güzel yesinler diye. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz."

İşçilerden Rozerin Korkmaz ise ailesine yardım etmek için günlük çalıştığını söyledi.

İşlerinin zor olduğunu ancak ailesine yardım etmek zorunda olduğunu anlatan Korkmaz, "Astığımız biberler acı olduğunda eve gittiğimizde acıyor. Yemek ve su içtiğimizde acıyı hissediyoruz. Yılın 3 ayı ellerimiz sürekli acı içinde yanıyor. Ama işimizi en temiz ve güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu işin zorluğu baya bir var. Her şey hayat mücadelesi için. Aileme destek için çalışıyoruz." dedi.

Elmacı Pazarı esnaflarından İbrahim Şenel de yeni sezon kurutmalıkların tezgahlarda yerini aldığını söyledi.

Ürünlerin iç piyasada da çok tüketildiğini belirten Şenel, "Kurutmalıkları tezgaha asmaya başladık. Fiyatlar geçen sene ile hemen hemen aynı. Bir dizide 50 adet kurutmalık var ve bunu 20 TL'ye satıyoruz. Satışlarımız kışa doğru artacaktır." ifadesini kullandı.

Gastronomi, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaz lezzetleri, kavurucu sıcakla kışa taşınıyor - Son Dakika


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