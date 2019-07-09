Yaz Ligi’nde gözden kaçmamalı #2: Alen Smailagic



Künye











2019 NBA Draftı’nda ikinci tur, 39. sırada New Orleans Pelicans tarafından seçildi.











1 Temmuz’da Golden State Warriors’a takaslandı.











Boy: 207 cm











Kilo: 104 kg











Pozisyon: PF/Uzun Forvet











Doğum Tarihi 18 Ağustos 2000











Spot Up – Sahanın belirli bir bölgesinde bekleyip şut atmak







Oyun repertuvarının %22.4’ünü kaplıyor.



Pozisyon başına 0.7 sayı üretiyor.



Pozisyon/isabet yüzdesine göre G-League’de 19. sıradaydı.







Put Back – İlk başta tamamlanamayan pozisyonu ikinci denemede bitirmek







Oyun repertuvarının %17.2’sini kaplıyor.



Pozisyon başına 1.2 sayı üretiyor.



Pozisyon/isabet yüzdesine göre G-League’de 75. sıradaydı.







Transition – Geçiş hücumları







Oyun repertuvarının %14.1’ini kaplıyor.



Pozisyon başına 1.7 sayı üretiyor.



Pozisyon/isabet yüzdesine göre G-League’de 75. sıradaydı.







Cut – Hareketli oyunda skor üretmek







Oyun repertuvarının %10.7’sini kaplıyor.



Pozisyon başına 1.4 sayı üretiyor.



Pozisyon/isabet yüzdesine göre G-League’de 29. sıradaydı.





Şut kartı









Artı Yönleri







Potanın çevresinde güçlü bir bitirici özelliği var. Forvet pick&roll’ünün ardından boyalı alan geometrisinin tam ortasına yerleşerek potaya uzanabiliyor. Smaç konusunda çok iyi değil ancak fiziğine ve yaşına göre gayet iyi bir atletizmi var.



Alçak post’ta tehlikeli bir skorer. Üç saniye koridorunda topsuz katı yapan arkadaşına pick yardımı götürdükten sonra serbest atış çizgisine konumlanarak tepeden topu alıyor. İki kere sola doğru ve bir kere de sağa doğru hareketlenerek alçak post’ta kendisine yer açıyor ve pozisyonu bitiriyor.



Hem toplu hem de topsuz oyunda müthiş bir zeka sergiliyor. Pick&roll veya koridor oyunlarında kendisine verilen pick, skor veya pas seçeneğini sonuca dönüştürebiliyor. Asıl pick yapacak oyuncuya setin başında yardıma giderek takımına alan kazandırıyor.



Çizgi gerisinden %24’lük isabet oranına sahip ancak çizginin birkaç adım içerisine girdiğinde şutunu riske edemezsiniz. İlk seçeneği olmasa da orta mesafeli şutları tehlike yaratabilir.



Yaşına göre inanılmaz bir savunma aklı var. Savunma ribaundlarında box-out’ları doğru yerde ve doğru zamanda yaparak rakibin hücum ribaundu almasını engelliyor. Eşleştiği pivotlara karşı etkili bir top çalma ve blok özelliği de var. Olağanüstü vücut kontrolü ve ayak koordinasyonu, bu üç özelliği beraberinde getiriyor.







Eksi Yönleri







Bire bir oyunlarını çeşitlendirmesi gerekiyor. Potaya sırtı dönük pozisyonda olduğu zaman etkili bir skorer ancak yüzü dönük oyunlarda genelde yanlış kararlar veriyor.



Baskılı savunmaya karşı oyununu fazla zorluyor. İkili sıkıştırma geldiği zaman potaya penetre etmek yerine dışarıya top çıkarsa daha etkili olabilir.



Post oyunları dışında top hâkimiyeti iyi değil. Topla 5-6 saniyeden fazla oynadığı zaman pozisyon genelde top kaybıyla sonuçlanıyor.



Uzun oyunculara karşı savunması iyi ancak switch sonrası kısalara karşı çok çok etkisiz. Kısaların hızına ve deliciliğine karşı koyamıyor, bu nedenle erkenden faul problemine giriyor.



Elit bir atlet değil. Potaya kıvrılma konusunda fena değil ancak uzunlarda bulunması gereken dağıtıcı atletizm özelliğinden yoksun.







Oynadığı maç sayısı: 47











Sayı ortalaması: 9,1











Ribaund ortalaması:4,1











Asist ortalaması: 1,0











Blok ortalaması: 0,9











Top çalma ortalaması: 0,9











İsabetli şut yüzdesi: %49,7











İsabetli serbest atış yüzdesi: %65,9











İsabetli üç sayı yüzdesi: %24,5



